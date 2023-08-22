После разговора с Путиным Илон Маск изменил свою позицию по отношению к Украине: СМИ узнали детали

Илон Маск. Фото из открытых источников

Илон Маск рассказал американскому чиновнику из Пентагона Колину Калу, что разговарил с президентом России Владимиром Путиным в октябре прошлого года. Ранее Маск отрицал эту информацию и указывал, что говорил с российским диктатором до начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The New Yorker.

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The New Yorker акцентирует внимание на значительном влиянии Маска на войну в Украине из-за ключевой роли на поле боя системы Starlink. В начале войны Маск активно участвовал на украинской стороне, даря терминалы Starlink, позже он занимал все более пророссийскую позицию, выражая сомнения в использовании его технологий для ведения войны.

Когда украинские военные начали сообщать об отключении сети на прифронтовых территориях, это вызвало большой резонанс в Пентагоне. Тогда миллиардеру позвонил тогдашний заместитель главы министерства Колин Кал, пытавшийся убедить его не перекрывать доступ к украинцам.

"Мое заключение заключалось в том, что он начал нервничать из-за того, что участие Starlink все больше рассматривается в России как содействие украинским военным усилиям, и он искал способ успокоить беспокойство России", — сказал Кал New Yorker.

Маск рассказал Колину Калу, что "провел отличный разговор с Путиным". Однако по словам его бывшего делового партнера по системе PayPal Рейда Хоффмана, Илон Маск "полностью купился на то, что продавал ему Путин". После телефонного разговора Маск на конференции по безопасности в Аспене заявил, что "Путин хочет мира". А другой человек рассказал изданию, что бизнесмен "регулярно" консультируется с Кремлем.

Кроме того, Илон Маск также постил после этого неоднозначные сообщения в Twitter, которые касались мира в Украине на обмен территорий. Также Маск распространял пророссийские видео на свою многомиллионную аудиторию, в частности, они касались конспирологических теорий, которые говорили, что Каховскую ГЭС взорвали украинцы, а не россияне.



Несмотря на постоянные проблемы со связью, Пентагон заключил соглашение со Starlink, и проблемы с подключением для украинских военных прекратились.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск сделал тревожный прогноз для мира.

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