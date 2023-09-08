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Оккупанты развернули в Крыму станцию по запуску дронов: в ВСУ рассказали, что это значит

Оккупанты щеголяют производством дронов, применяя специфическую маркировку, отметила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины

сегодня, 11:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Во временно захваченном РФ Крыму российские оккупанты развернули еще одну станцию или лагерь для запуска дронов по территории Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Оккупанты развернули в Крыму станцию по запуску дронов: в ВСУ рассказали, что это значит

Дрон-камикадзе. Фото: из открытых источников

Наталия Гуменюк отметила, в Крыму размещены пусковые установки. При этом отметила, что это сделано для того, чтобы путь дронов к цели был немного короче, чем с восточного побережья Азовского моря.


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"Они выискивают новую тактику, чтобы обойти систему ПВО Сил обороны Украины. И, к сожалению, не делают выводы из того, что когда-то они уже разворачивали на Крымском полуострове подобные базы, и у них была печальная история, но для нас нормальная", — отметила Гуменюк.                                                                                                                                                                                                       

Читайте также на портале "Комментарии" — госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Украину прокомментировал украинское контрнаступление, пообещал нам постоянную и решительную поддержку в борьбе с российской агрессией. Шел разговор о дальнобойных ракетах ATACMS, но пока прогресса, похоже, нет. Зато анонсирован очередной пакет помощи на более 1 миллиарда долларов, куда, среди прочего, впервые войдут деньги, конфискованные у российских олигархов. Какие выводы касательно этого визита можно сделать, исходя из общедоступной информации? Что могло остаться за кулисами? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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