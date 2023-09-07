Решающие месяцы для контрнаступления ВСУ – когда Путин намерен закончить войну

Украина продолжает свое контрнаступление, но уже становится очевидно, что оно не будет последним и, скорее всего, ВСУ будут вновь будут готовиться к очередному прорыву. Когда может наступить решающим период в ходе этого контрнаступления? К какой дате российский диктатор может планировать завершение войны? Портал "Комментарии" разбирался в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Задача на относительно сухой период – в первую очередь, обвалить южный плацдарм, выйти на северное Приазовье

Военный эксперт, полковник запаса Петр Черник в интервью "Обозреватель" рассказал, что дальше во многом все будет зависеть от погодных условий. Если начнется сезон дождей, активно использовать танки и другую тяжелую военную технику станет невозможно. Поэтому Украине важно провести ключевые операции, пока еще почва сухая.

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Петр Черник отметил, западная техника очень тяжелая – танк весит до 75 тонн. Если представить себе, что начнутся затяжные дожди, танки просто не смогут быстро передвигаться, они увязнут в грязи.

"На мой взгляд, сентябрь и октябрь будут самыми ответственными месяцами в этой части. Но мы должны осознавать, что противник бьется насмерть и не сдается. Они прекрасно понимают, что от теперешней "линии Суровикина" вплоть до Перекопского перешейка больше укреплений нет. Поэтому ожесточенные бои еще будут продолжаться", — заявил эксперт.

При этом Черник не верит в то, что россияне сумеют отвоевать утраченные позиции, потому что у агрессора нет потенциала на проведение успешных операций. Состояние почвы важно, как для танков, находящихся на вооружении нашей армии, так и для танков оккупантов. В этом смысле русские не будут иметь преимущества.

9 мая 2025 года вряд ли станет праздничным днем для хозяина Кремля

При этом глава Института Будущего Вадим Денисенко у тебя в Facebook высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин как любитель сакральных дат мог поставить себе новый дедлайн окончания войны в Украине – к 80-летию победы в так называемой "Великой отечественной войне".

По мнению Денисенко, большие сомнения, что 2025-й год станет успешным для российского диктатора.

Эксперт отметил, уже сейчас российская пропаганда запускает тезисы, чтобы объединить россиян вокруг идеи победы и Путина как ее олицетворения.

"09.05.2025 – это мечта о скором, как бы это ни парадоксально ни звучало, окончание войны. И надежда для российского населения, что потерпеть нужно всего-навсего до мая 2025 года", – высказался эксперт.

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