О чем говорят недавние шаги Армении – может ли РФ лишиться союзника

Армения, всё еще входящая в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) наряду с Россией и рядом других стран, приняла решение провести на своей территории совместные военные учения из США. Кроме того, армянские власти выступили с инициативой, чтобы Римский статут Международного уголовного суда был ратифицирован Национальным собранием. Что фактически позволит арестовать Путина, находящегося в международном розыске по ордеру МУС (выдан в марте), если он посетит "союзника" по ОДКБ. О чем говорят такие действия Армении? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Армения. Фото: из открытых источников

Можно прогнозировать, что после мирного урегулирования статуса Карабаха Армения может возвратиться к процессу европейской интеграции

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего (УИБ) Игорь Попов поясняет, что война России против Украины стала катализатором развала тех региональных структур, в которых Российская Федерация выступала лидером.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Втянуть в агрессию против Украины государства-члены ОДКБ (на данный момент – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) у Кремля не получилось. Более того, сама ОДКБ перестала быть даже площадкой для урегулирования споров между своими членами. Россия не смогла стать ни посредником, ни гарантом в урегулировании приграничного конфликта Кыргызстана и Таджикистана. Переговоры между Арменией и Азербайджаном проходят более успешно при посредничестве ЕС и США, но не Москвы. Современная Россия может только создавать проблемы, но не решать их. Армянский премьер-министр Никол Пашинян уже в этом году заявлял о возможности признания Карабаха частью Азербайджана, в обмен на гарантии безопасности для Армении – и такие гарантии он может получить от стран НАТО", – отмечает эксперт.

Он напоминает, что Армению на первом этапе полномасштабной войны России в Украине подозревали в возможных схемах обхода экономических санкций против РФ. Анализ экономической статистики показывал нетипичный рост товарооборота.

"Но уже в этом году прозвучали заявления Пашиняна о том, что расчет на сотрудничество с Россией был "стратегической ошибкой". Армения планирует в сентябре 2023 проведение международных учений на своей территории с участием военнослужащих армии США. Пока что Россия сохраняет свою военную базу в Гюмри, действующий договор продлен до 2044 года. Но в условиях развития отношений по линии Армения-НАТО значение этой базы будет уменьшаться до выполнения пункта радиотехнической разведки", – подчеркивает Игорь Попов.

В эти дни, продолжает он, в Киеве проходит саммит первых леди и джентльменов, инициированный еще в 2021 году супругой президента Украины Владимира Зеленского – Еленой. Это уже третье подобное мероприятие, и такой формат работы является важной площадкой для обмена мнениями и демонстрации поддержки Украины.

Она планирует передать Украине гуманитарную помощь от Армении, и это будет важным знаком в перезагрузке отношений между нашими странами", – уверен эксперт. "В этом году, вместе с рядом высоких участников, в саммите примет участие и первая леди Армении Анна Акопян

Ратификация армянским парламентом Римского статута станет также символическим жестом в отношениях с Москвой, считает представитель УИБ.

Но политическое решение о ратификации в условиях наличия ордера на арест российского президента – это шаг к осуждению российской агрессии", – акцентирует Игорь Попов. "Вряд ли Армению сможет посетить Путин, который максимально ограничил свои передвижения

По его мнению, можно прогнозировать, что после мирного урегулирования статуса Карабаха Армения может возвратиться к процессу европейской интеграции, во многом видя успешный опыт Украины в этом вопросе.

"В нашей стране проживает многочисленная армянская община, которая во время войны активно включена в оборону Украины и в волонтерские проекты. Возможный выход Армении из ОДКБ и охлаждение отношений с Кремлем – ожидаемый и важный шаг", – констатирует эксперт.

Армения движется к выходу из ОДКБ

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян акцентирует, что для оценки действий официального Еревана необходимо понимать контекст происходящего.

"Армения, как и другие страны ОДКБ, входила туда не от хорошей жизни. За скобками осталось еще два слова, не вошедшие в аббревиатуру. Она должна была звучать ОДКБоР – Организация Договора о коллективной безопасности от России. По сути, это объединение стран, которые понимали, что РФ может сделать им крайне больно. И минимизировали для себя риски от Москвы согласием на вхождение в ее геополитический проект. Такими себе сувенирами в имперской короне", – поясняет эксперт.

Он отмечает, что Армения все эти годы (а ОДКБ появился в 1992-м) двигалась фактически в двух направлениях. А именно — конвертация своего внешнеполитического суверенитета Москве в угоду наращивания своего внутреннего суверенитета, где происходила десоветизация и дерусификация армянского пространства.

"Очередной виток армяно-азербайджанского противостояния, вышедший за территорию Карабаха и перекинувшийся на суверенные территории Армении, продемонстрировал окончательную дефолтность ОДКБ как оборонительного союза, а РФ – как мнимого гаранта безопасности Армении. С этого момента армянские власти получили почву (имея уже соответствующий мандат от общества) для начала минимизации зависимости от РФ еще и во внешнем курсе", – подчеркивает Олег Саакян.

Сейчас, продолжает он, когда ситуация с блокадой Карабаха со стороны Азербайджана дошла уже до фиксируемых смертей от голода, Россия для граждан Армении и мирового сообщества окончательно стала частью проблемы на Южном Кавказе.

"И это еще больше простимулировало официальный Ереван предпринимать более активные шаги по диверсификации своей внешней политики. В частности — по включению ЕС и США как субъектов урегулирования азербайджано-армянского противостояния (и Карабахского вопроса, и — шире). То есть, Армения сейчас дошла до той точки, когда всем – и элитам, и обычным гражданам – понятно, что Россия является не гарантом ее безопасности, а угрозой", – констатирует политолог.

Именно поэтому, акцентирует он, объявляются совместные армяно-американские учения, на которые Кремль отвечает настороженностью. Именно поэтому первая леди Армении приезжает на саммит первых леди в Киев, впервые привозя гуманитарную помощь не просто от армян и армянских организаций, но уже и от армянского государства.

Параллельно с этим премьер-министр Армении в одном из интервью европейским СМИ заявляет, что одной из самых больших ошибок было делегирование гарантий безопасности — РФ. Плюс – происходит отзыв армянского представителя из структур ОДКБ.

"Армения движется к выходу из этой бесполезной структуры — к диверсификации своей внешней и безопасностной политики", – заключает Олег Саакян.

Армения ищет реальную помощь, прежде всего, на Западе

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко рассуждает так:

"По большей части государства, входящие в ОДКБ, которых Россия подает как своих союзников, являются таковыми исключительно в фантазиях ее пропагандистов, кормящих этим внутреннего потребителя. Показательно позиция того же Казахстана. Там не признали аннексию Крыма, не говоря уж об оккупации части материковых территорий Украины. Из всех членов ОДКБ под дудку Россия пляшет лишь Беларусь. И то на официальном уровне там также аннексию Крыма не признали до сих пор. Всё дальше от ОДКБ и РФ становится и Армения. У нее есть свой конфликт — с Азербайджаном. Причем, конфликт достаточно болезненный, в котором Россия не оказала той помощи, на которую рассчитывал официальный Ереван".

Как следствие, продолжает эксперт, Армения ищет реальную помощь, прежде всего, на Западе. Как ищут ее и другие члены ОДКБ. Казахстан, к примеру, у Китая.

"Это не значит, что те же Армения и Казахстан не помогают России обходить санкции. К сожалению – помогают. Исходя из своих экономических интересов. Но политически – они всё дальше от РФ, от ее влияния", – акцентирует Екатерина Одарченко.

Читайте также на портале "Комментарии" - о чем говорят действия Запада по войне в Украине – почему РФ снова грозит ядерным оружием.



