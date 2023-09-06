О чем говорят действия Запада по войне в Украине – почему РФ снова грозит ядерным оружием

Россия продолжает пугать Украину ядерным оружием, наносить массированные ракетные и дроновые удары, зацепляя иногда даже территорию стран НАТО, на что те упорно закрывают глаза. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов фактически обвинил западных политиков в том, что их политика уступок РФ, отсутствие жесткости привели к широкомасштабной войне, которая второй год продолжается в Украине. О чем говорят действия Запада на данный момент, когда идет 560-й день открытой российской агрессии против Украины? Как менялась/может измениться позиции зарубежных партнеров нашей страны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Более серьезные действия России могут изменить реакцию Запада

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета им. Мечникова – Владимир Дубовик, преподающий, в том числе, в США, рассуждает так:

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"Что касается запугивания ядерным оружием со стороны России, то нет оснований думать, что такой подход Москвы изменится. Во-первых, ядерный арсенал – это их козырь, даже при условии, что он никогда не будет применен. Во-вторых, (и это связано с предыдущим моментом), козырь работает в том смысле, что вызывает опасения по поводу возможной эскалации со стороны России на Западе".

От этого, продолжает эксперт, как раз логично перейти к вопросу о том, почему многие западные партнеры не торопятся говорить, что удары России по Украине затрагивают их территорию.

"Это как раз привело бы к эскалации – сначала с их стороны, вынужденной, а потом, возможно (хоть и не точно) со стороны России. Приоритет для стран НАТО остается прежним: не втянуться в прямое столкновение с РФ. Поэтому небольшой залет вертолета или падение дрона не послужит поводом для активации статьи 5 Вашингтонского договора НАТО о коллективной обороне", – поясняет Владимир Дубовик.

Он не исключает, что более серьезные действия России могут изменить реакцию Запада. Но Москва, акцентирует эксперт, это тоже понимает – и пока старается ограничить свои военные действия территорией Украины.

"Наконец, нет уверенности в продуктивности заявлений нашего руководства, что удары России задевают территорию НАТОвских соседей Украины. Это воспринимается некоторыми как стремление Киева "втянуть" НАТО в войну, – отмечает Владимир Дубовик. – И, когда мы говорим, что удары России затронули чью-то территорию, а в той же Румынии этого не подтверждают (независимо от того как было на самом деле) это создает атмосферу недоверия и некоторой напряженности. Чего нам, Украине, желательно избегать, так как дальнейшая помощь партнеров, в том числе непосредственных соседей, для нас принципиально важна".

Применение Россией даже тактического ядерного оружия невозможно по ряду причин

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов уверен, что западные страны продолжают целенаправленно уничтожать Россию.

"Экономика страны-агрессора испытывает настолько серьезные проблемы, что не видно перспектив их устранения. Пока это не так ярко видно, но обвал может случиться в любую секунду. Именно на этом – экономическом удушении РФ, как когда-то было с СССР – построена основная стратегия Запада. Идет целенаправленное уничтожение российской экономики с одновременным военным усилением Украины. Благодаря чему мы уже имеем подавляющее преимущество в контрбатарейной борьбе", – поясняет эксперт.

Что касается очередных ядерных угроз со стороны России, то применение ей даже тактического ядерного оружия невозможно по нескольким причинам, считает Виктор Савинов.

Во-первых, отмечает он, дальность САУ 2С7М "Малка", из которых они хотят наносить такие удары, незначительна – и такая самоходка практически сразу будет уничтожена украинской артиллерий.

Во-вторых, продолжает эксперт, у РФ сейчас вообще большие проблемы с артой – не более двух стволов на километр фронта. Соответственно, говорить о применении тактического ядерного оружия вряд ли имеет смысл.

В-третьих, депутат Госдумы от путинской партии "Единая Россиия", экс-командующий 58 армией Андрей Гурулев, который и предложил применить против Украины тактическое ядерное оружие, не имеет интеграции с властью, не влияет на принятие решений. И его высказывание – это просто частное мнение человека не особо компетентного и не особо уважаемого, акцентирует Виктор Савинов.

В-четвертых, для РФ бои на южном направлении не являются стратегической угрозой и резко играть на повышение (применять ядерное оружие) Кремль не станет, констатирует директор Международного института политической философии.

Россияне прибегают к ядерным угрозам каждый раз, когда очевидной становится их беспомощность и неспособность достичь желаемых целей другими инструментами

Политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких напоминает, что одним из пунктов "Формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского является положение о ядерной безопасности.

"И оно, также, как и остальные пункты, которые должны стать краеугольным камнем для завершения войны и дальнейшего урегулирования конфликта, имеет глобальное значение, – подчеркивает эксперт. – Учитывая глобальные последствия подобных заявлений, которые все больше приучают людей к якобы полной приемлемости использования ядерного оружия (что в перспективе может иметь катастрофические последствия для человечества), реакция цивилизованного мира должна быть максимально жестокой. А именно – табуированным должно быть не только использование ядерного оружия (как и любого другого оружия массового поражения), но и даже угрозы его применения".

Валентин Гладких уверен, что подобные заявления из уст российских политиков и чиновников станут дополнительным аргументом в пользу денуклеризации (ядерного разоружения) РФ в будущем.

"Оптимистичным в таких заявлениях со стороны россиян является только то, что к ним они прибегают каждый раз, когда очевидной становится их беспомощность и неспособность достичь желаемых целей другими инструментами. Учитывая это, практически не остается сомнений, что совсем скоро самолеты F16 коснутся взлетных полос украинских аэродромов – с соответствующими последствиями для российских оккупантов", – резюмирует политолог.

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