Чем РФ обстреляла этой ночью Украину – что удалось сбить

В ночь на 6 сентября и под утро вражеские войска атаковали Украину ракетами воздушного и наземного базирования, а также дронами-камикадзе. Как передает портал "Комментарии", по сообщению Воздушных сил, всего в небе над Украиной было зафиксировано 33 вражеские воздушные цели.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

"7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенные из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Энгельса. 1 баллистическую ракету "Искандер-М". 25 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда)", — говорится в сводке.

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Силами противовоздушной обороны были уничтожены 23 воздушные цели – все запущенные врагом ракеты и 15 из 25 дронов-камикадзе.

Этой ночью оккупанты прибегли к массированной комбинированной атаке по разным регионам Украины. Сначала враг запустил несколько групп ударных беспилотников по югу Одесской области. Зафиксированы разрушения, есть жертва.

Что касается атаки на Киев, то удар в ночь на 6 сентября был комбинированным — враг выпустил крылатые ракеты типа Х-101/555/55 и ракеты другого типа, вероятно баллистические.

"Очередная ракетная атака врага на мирный город с целью убить гражданское население и разрушить инфраструктуру. И снова атака не простая, а комбинированная. Предварительно, из района Саратовской области, с самолетов стратегической авиации Ту-95МС рашисты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Одновременно по Киеву были запущены ракеты другого типа, вероятно — баллистического. Все вражеские цели, которые двигались в направлении столицы были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на эту минуту, в Киеве без жертв и разрушений", — сообщил начальник КМВА Сергей Попко в Telegram.