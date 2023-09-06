Чем РФ обстреляла этой ночью Украину – что удалось сбить

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В ночь на 6 сентября и под утро вражеские войска атаковали Украину ракетами воздушного и наземного базирования, а также дронами-камикадзе. Как передает портал "Комментарии", по сообщению Воздушных сил, всего в небе над Украиной было зафиксировано 33 вражеские воздушные цели.
Ракетный удар. Фото из открытых источников
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Силами противовоздушной обороны были уничтожены 23 воздушные цели – все запущенные врагом ракеты и 15 из 25 дронов-камикадзе.
Этой ночью оккупанты прибегли к массированной комбинированной атаке по разным регионам Украины. Сначала враг запустил несколько групп ударных беспилотников по югу Одесской области. Зафиксированы разрушения, есть жертва.
Что касается атаки на Киев, то удар в ночь на 6 сентября был комбинированным — враг выпустил крылатые ракеты типа Х-101/555/55 и ракеты другого типа, вероятно баллистические.
Обсуждения
Новости