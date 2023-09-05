Данилов раскритиковал яйца западных политиков

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов фактически обвинил западных политиков в том, что их политика уступок России и отсутствие жесткости привели к сегодняшней войне. Об этом, как сообщают "Комментарии", он заявил в ходе своего выступления на Киевском форуме безопасности.

Алексей Данилов

По словам Алексея Данилова, ни о каких переговорах с Путиным, который виновен в смертях сотен украинских детей, не может быть и речи.

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- Наш народ будет бороться за нашу независимость столько, сколько потребуется, — заявил Алексей Данилов. — Если кто-то считает, что мы будем сдаваться, что мы будем как-то идти на уступки ради того, чтобы человек, который сегодня уже убил 500 наших детей, мог сесть с нами за стол переговоров, то у меня просто вопрос: "Как вы вообще с ним можете разговаривать?" Человек, убивший 500 детей в 21 веке должен сидеть за решеткой, а вы говорите, что с ним нужно вести переговоры? О каких-то коридорах? О каких-то удобрениях? Вы о чем говорите?

По словам Данилова, вторжение в 2022 году стало результатом политики уступок России со стороны западных стран. Эти шаги Россия трактует, как слабость Запада, что приводит лишь к дальнейшему обострению.

"Вы, таким образом, своими пашотовыми яйцами приведете к тому, что автократические режимы захватят власть во всем мире. Эта мерзость [Путин] находится у власти, благодаря Западу, уже 23 год. Когда он делал все, что не вписывалось в демократические рамки, ему давали возможность богатеть. И сейчас эта вещь обращается против нашего свободного народа", – сказал Алексей Данилов.

Напомним, что ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что осенью ожидается активизация попыток усадить Украину и РФ за стол переговоров.

Тем временем, Путин набросился с оскорблениями на президента Зеленского.

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