У Путина рассказали, где и как они могут применить ядерное оружие в Украине

Депутат российской Госдумы от путинской партии "Единая Россиия", экс-командующий 58 армии Андрей Гурулев предложил применить против Украины тактическое ядерное оружие. Об этом сообщают "Комментарии".

Андрей Гурулев

Триггером, который может и должен, по мнению Гурулева, привести к применению Россией ядерного оружия в текущей войне, должна стать передача Украине многофункциональных истребителей F-16. Посколько они способны нести ядерные заряды.

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"Мы должны сказать, что как только шасси F-16 коснутся аэродромов Украины, то сразу прилетит ядерная дубина, никакие украинцы тогда ничего не подвесят туда", — заявил он о возможной реакции РФ на появление F-16 в Украине.

Несколькими днями ранее этот же отставной военный предлагал применить тактический ядерный заряд в Запорожской области, в частности Работино, которое освободили украинские Силы обороны.

"Они там все в кучу собрались, – заявил рашист, говоря о ВСУ. – Идеальное просто. И на этом наступательная группировка накрылась бы медным тазом. Дальше даже теми силами, которые есть, мы будем в состоянии пройти вперед, "освободив" Запорожскую и даже Днепропетровскую область. И создать угрозу группировке, которая воюет в Донецкой области. Если брать еще с Купянском, то фактически это блок".

Напомним, что ранее руководитель украинского ГУР Кирилл Буданов высказал уверенность в том, что РФ не применит против Украины ядерное оружие.

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