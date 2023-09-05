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"ВСУ потеснили наши подразделения": рашист рассказал о новой тактике Сил обороны

Во время продолжающего контрнаступления

сегодня, 17:53
Автор:
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Константин Куликов
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Вооруженные силы Украины после нескольких дней артподготовки перешли к наступательным действиям на участке Новодонецкое — Новомайорское и потеснили здесь рашистов. Это вынуждено признал командир рашистского батальона "Восток" Александр Ходаковский. ПО его словам, Силы обороны успешно применили новую тактику ведения боя.

"ВСУ потеснили наши подразделения": рашист рассказал о новой тактике Сил обороны

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"Противнику удалость потеснить наши подразделения", — признает рашист. По его словам, на этом участке против оккупантов бьется 38 украинская бригада.


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Для обеспечения успешного наступления и нейтрализации минных полей украинские силы подвергают позиции рашистов массированным непрерывным артобстрелам. Таким образом снаряды "разминируют" заграждения оккупантов, а продолжение обстрелов не дает оккупантам возможности поставить новые мины. 

"В результате противник смог подойти к нашим позициям вплотную, практически не понеся потерь, высадил десант, и после работы прямой наводкой по нашим укреплениям оттянул технику назад, опасаясь реакции нашей артиллерии. Сейчас идет ожесточённый бой на подступах к Новодонецкому. Одновременно противник пытается двигаться и на Новомайорское, применяя похожую тактику", — пишет Ходаковский, который в 2014 году предал присягу Украине и с тех пор сражается за российских оккупантов.

Напомним, что на участке предполагаемого украинского контрнаступления армия РФ создала эшелонированную оборону, которая включает несколько рядов окопов, заминированные поля и также доты. Рашисты назвали этот укрепрайон "линией Суровикина", в честь тогдашнего командующего российской оккупационной армии. Кроме того, противник использует свое преимущество в воздухе.

Тем временем, стало известно, сколько украинцев могут так и не вернуться из-за границы.

В культурной столице России в здание военкомата подложили бомбу.

Также еще одна страна изменит свое название.






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