Вооруженные силы Украины после нескольких дней артподготовки перешли к наступательным действиям на участке Новодонецкое — Новомайорское и потеснили здесь рашистов. Это вынуждено признал командир рашистского батальона "Восток" Александр Ходаковский. ПО его словам, Силы обороны успешно применили новую тактику ведения боя.

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"Противнику удалость потеснить наши подразделения", — признает рашист. По его словам, на этом участке против оккупантов бьется 38 украинская бригада.

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Для обеспечения успешного наступления и нейтрализации минных полей украинские силы подвергают позиции рашистов массированным непрерывным артобстрелам. Таким образом снаряды "разминируют" заграждения оккупантов, а продолжение обстрелов не дает оккупантам возможности поставить новые мины.

"В результате противник смог подойти к нашим позициям вплотную, практически не понеся потерь, высадил десант, и после работы прямой наводкой по нашим укреплениям оттянул технику назад, опасаясь реакции нашей артиллерии. Сейчас идет ожесточённый бой на подступах к Новодонецкому. Одновременно противник пытается двигаться и на Новомайорское, применяя похожую тактику", — пишет Ходаковский, который в 2014 году предал присягу Украине и с тех пор сражается за российских оккупантов.

Напомним, что на участке предполагаемого украинского контрнаступления армия РФ создала эшелонированную оборону, которая включает несколько рядов окопов, заминированные поля и также доты. Рашисты назвали этот укрепрайон "линией Суровикина", в честь тогдашнего командующего российской оккупационной армии. Кроме того, противник использует свое преимущество в воздухе.

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