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Сколько украинцев могут так и не вернуться из-за границы, - исследование

В результате невозвращения украинцев экономика будет терять от 2,7 до 6,9% ВВП ежегодно

сегодня, 17:08
Автор:
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Кравцев Сергей
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За первое полугодие 2023 года еще от 300 до 500 тысяч украинцев покинули пределы Украины, выехав из страны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии со ссылкой на данные двух волн опроса беженцев, который проводила компания Info Sapiens.

Сколько украинцев могут так и не вернуться из-за границы, - исследование

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, что по состоянию на конец июня за границей находилось примерно от 5,6 до 6,7 миллионов украинцев. Число беженцев существенно выросло в этом году из-за усилившихся атак России по энергетическим объектам Украины, а также из-за увеличения количества ракетных атак. Также новая волна украинских беженцев появилась после теракта на Каховской ГЭС. Тогда многие люди были вынуждены покинуть свои дома и уехать за границу.


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Тенденция не изменилась, большинство беженцев – женщины с детьми. При этом в Центре экономической стратегии уточнили, что по сравнению с 2022 годом увеличилась доля мужчин, которые выехали из Украины. 

Аналитики озвучили прогноз – в зависимости от сценария развития событий, могут остаться за границей от 1,3 до 3,3 миллионов украинцев. Этот показатель на 400-600 тысяч человек больше, чем в предыдущих расчетах за декабрь прошлого года.  

Читайте также на портале "Комментарии" — из-за войны, развязанной Россией в Украине, согласно данным ООН, в мире критически выросло число беженцев. Только из нашей страны за прошлый год выехало 5,7 млн человек. В том числе представители бизнеса. Оставшиеся среди основных проблем называют продолжающееся полномасштабное вторжение РФ, коррупцию, безработицу, разрушения. Ну, а выехавшие пытаются закрепиться в тех странах, куда перебрались. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что это за страны, какую работу там находят украинцы, какие бизнесы открывают – и что сделать, чтобы после войны они вернулись на Родину.




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