Где украинцы работают за границей – как после войны вернуть бизнес и людей в Украину

Из-за войны, развязанной Россией в Украине, согласно данным ООН, в мире критически выросло число беженцев. Только из нашей страны за прошлый год выехало 5,7 млн человек. В том числе представители бизнеса. Оставшиеся среди основных проблем называют продолжающееся полномасштабное вторжение РФ, коррупцию, безработицу, разрушения. Ну, а выехавшие пытаются закрепиться в тех странах, куда перебрались. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что это за страны, какую работу там находят украинцы, какие бизнесы открывают – и что сделать, чтобы после войны они вернулись на Родину.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Если мы хотим, чтобы бизнес вернулся домой после окончания войны, необходимо предложить условия лучше, чем предлагают Польша, Венгрия, Прибалтика, Турция

Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин обращает внимание, что выехавших украинцев следует разделить на условные группы.

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Первая – мамы с детьми, отправленные туда в целях безопасности. Они получают пособия, некоторые трудоустроились, кого-то поддерживают мужья и отцы, оставшиеся в Украине.

Вторая – группа людей, которые еще до широкомасштабного российского вторжения подумывали о том, чтобы перебраться в Европу.

"И новая фаза войны, начавшаяся 24 февраля 2022-го, стала для них поводом сделать то, о чём раньше просто размышляли. Сейчас многие из них уже работают – в консалтинговом, сервисном бизнесе как наемные сотрудники. Зарплаты в среднем в той же Европе значительно выше, чем в Украине. Как и качество жизни. Безопасность, доступность сервисов и так далее", – поясняет эксперт.

Третья категория – бизнес-миграция. По разным оценкам, более 12% украинского бизнеса предприняли попытки релокации, открытия своих представительств или даже производств в Европе. И этот процесс набирает обороты.

"Причем, едут не только в Европу. Тот же "Аякс" (Ajax Systems Украина) – производитель беспроводных систем безопасности, уже построили производство в Турции. Но большая часть украинцев выбрали Европу. Прежде всего, Польшу. Многие из моих знакомых перебрались в Чехию, Румынию. Есть те, кто выбрал Германию, Великобританию. Много предпринимателей осели в Португалии. Люди, которых я знаю, это в основном предприниматели, – поясняет Анатолий Амелин. – И они живут не на зарплату, а на доходы от собственного бизнеса, который развивают и за рубежом. К примеру, в ряде европейских стран наши люди занялись строительным бизнесом, имея в этом деле опыт. Мои знакомые делают это в той же Испании. Есть те, кто занимается инжинирингом, строительством объектов зеленой энергетики (на европейские рынки тут идет активная экспансия), производством продукции для домохозяйств".

По словам эксперта, анализируя, как украинские предприниматели осваиваются за рубежом, можно сказать, что мы более склонны к риску, больше готовы трудиться и вкладывать.

"Практически все бизнесы, которыми украинцы занимались в своей стране, они пытаются повторить в Европе. Демонстрируя при этом достаточно хороший результат, – отмечает Анатолий Амелин. – В Польше украинцы открывают хорошие рестораны, туда же дотянулись отделения "Новой почты" (под брендом Nova Post), интернет-магазин ROZETKA".

Наш бизнес оказался более приспособлен к жестким, агрессивным условиям ведения дел за рубежом. Он быстро адаптировался, сам может многому научить, акцентирует эксперт. И, чтобы вернуть этот усовершенствованный бизнес в Украину – нужны будут серьезные новации от наших властей.

"Турция, а также европейские страны, которые я упомянул, создали огромное количество стимулов, чтобы бизнес к ним приходил – и от них не уходил. Например, в Польше – 14 свободных экономических зон (СЭЗ), работая в которых, можно 15 лет не платить налог на прибыль. В ряде стран (включая Польшу) работают западные фонды, покрывающие 50-70% от объема инвестиций. То есть, если я строю завод, которого нет в данном регионе, я с большой долей вероятности покрою половину или более своих расходов за счет европейских денег. Это не кредит, отдавать не нужно. В Украине такого не было и нет. Но обязательно должно появиться. В Венгрии, ряде других стран, государство за счет налогов также покрывает до 50% инвестиций в строительство завода. В Турции – под 30 свободных экономических зон. У меня есть друзья, партнеры, которые перенесли туда бизнес – и очень довольны. В СЭЗ, которые являются индустриальными парками, есть готовые площадки, ангары, подключение коммуникаций, хорошие налоговые условия. То же самое сейчас пытаются повторить Эмираты. Я знаю украинские компании, строящие сейчас там свои производства. Потому что имеется индустриальная стратегия, СЭЗ, льготное кредитование для открывающегося бизнеса", – рассказывает Анатолий Амелин.

Он уверен – если мы хотим, чтобы украинский бизнес вернулся домой после окончания войны, как минимум, необходимо предложить условия лучше (не – не хуже, а именно лучше), чем предлагают Польша, Венгрия, Прибалтика, Турция. Тогда наш бизнес станет возвращаться, а за ним станет приходить и международный капитал.

Основная масса переехавших работает на заводах. Есть те, кто релоцировал свой бизнес

Основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club, руководитель Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк поделилась таким комментарием:

"Украинцы после 24 февраля 2022 года, когда началась полномасштабная фаза войны, перебрались, в первую очередь, в Польшу, Словакию, Германию, страны Балтии. Немалая часть осела в Турции. Есть те, кто перебрался в Канаду, США. В первый год все беженцы были на содержании у властей стран, куда они переехали. Это я утверждаю, как глава Международного штаба помощи украинцам. В каждой стране, куда выезжали наши сограждане, у нас есть координаторы, которые сопровождали этот процесс, помогали получить поддержку, жилье и так далее. Практические все беженцы пошли на курсы изучения языка страны, куда прибыли. Дети отправились в местные школы".

Многие взрослые, продолжает Анны Крысюк, устроились на работу. На среднюю занятость. Среднерабочие профессии на заводах, официанты, уборщицы, порой – рецепшен. Получают в районе 1 тысячи евро. В большинстве стран украинцев обеспечили бесплатным жильем, пролонгировав это до сентября текущего года или до конца его. Однако в этом году нужно платить уже за аренду жилья.

"Основная масса переехавших работает на заводах. Есть те, кто релоцировал свой бизнес. Наш международный клуб BUSINESSWOMAN Club проводил ряд круглых столов и бизнес-форумов с целью помочь предпринимателям как освоиться на новом месте, так и вернуться потом в Украину. Многие стали сотрудниками фирм по доставке, клининга, некоторые сами открыли клининговые компании, салоны красоты, что-то еще из сферы услуг. Есть те, кто занялся недвижимостью (аренда, покупка, продажа). Главное – знание языка, основ местного законодательства, сотрудничество с местными предпринимателями, – подчеркивает Анна Крысюк. – Уверена, что этот опыт поможет нашей стране быстрее интегрироваться в ЕС, когда это станет возможным".

Чаще всего украинцы находят работу в сфере услуг

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал, что, согласно официальным данным, украинцы, выехавшие из страны, спасаясь от большого российского вторжения, сделали выбор в пользу Польши, Германии, Чехии. Многие выехали в Румынию и Словакию. Но явный лидер – Польша.

"Кому-то удалось найти работу за рубежом (как правило, в сфере услуг). Кто-то еще получает социальную поддержку по специальным программам, которые приняли правительства всех стран, принимающих украинских вынужденных мигрантов, – отмечает эксперт. – Что касается открытия своего бизнеса – это касается, прежде всего, тех, кто имел аналогичный в Украине. Или смог найти в себе предпринимательскую жилку уже за рубежом".

По словам Андрея Новака, открытие украинских бизнесов за границей – точно не массовое явление. Но есть данные, что наши соотечественники, которые нашли работу и платят налоги, принесли только в польскую экономику более 2 млрд долларов за год.

"Как я уже отмечал, чаще всего украинцы находят работу в сфере услуг. Там же проще открыть свое дело. Аграрный сектор, промышленность подразумевают или опыт подобной деятельности в Украине, или некий стартовый капитал, или партнеров, которые могут помочь открыть свое дело", – поясняет эксперт.

Он уверен, что новые бизнес-идеи точно появятся в Украине, когда эти мигранты начнут возвращаться.

"Подобное уже было во время предыдущих волн трудовой миграции. Не столь значительных, как нынешний отток миллионов. Но всё же, – отмечает Андрей Новак. – Возвращаясь в Украину, такие люди принесли с собой опыт, стиль ведения бизнеса, общий уровень тех стран, где они были заробитчанами. И мы сразу почувствовали это в сфере услуг, в тех же заведения общественного питания, сервиса, торговли (в том числе через интернет), транспортных, логистических услуг, доставки. Этот уровень резко поднялся в Украине, по некоторым позициям даже перегоняя западные аналоги".

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