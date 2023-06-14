В Украине будет новый закон о защите прав потребителей: какие плюсы и минусы – что важно знать

Верховная Рада Украины приняла в целом проект Закона №6134 ”О защите прав потребителей”. Теперь ожидается вступление его в силу после подписания президентом Украины. В пояснительной записке говорится, что Закон направлен на гармонизацию украинского законодательства с европейскими нормами и практиками в этой сфере. Что можно сказать о предлагаемых изменениях? Действительно ли они улучшать ситуацию с защитой прав потребителей? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

В Украине будет новый закон о защите прав потребителей

В Украине сегодня, согласно закону о Торгово-промышленной палате, форс-мажор

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов считает, что на сегодняшний день прав у потребителя фактически нет. Остался минимальный набор, в основном касательно пищевых продуктов. И вряд ли потребители почувствуют изменения после начала действия нового закона, отмечает эксперт.

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"В Украине сегодня, согласно закону о Торгово-промышленной палате, форс-мажор. То есть, предприниматели не выполняют своих обязательств перед потребителями — и не несут за это ответственности до окончания войны", – поясняет Максим Несмиянов.

По его словам, то, что новом законе убрали обменный фонд – плохая инициатива.

"Простой пример. Вы покупаете новые ноутбук или телефон, а потом обнаруживаете, что товар – с заводским браком. Однако теперь такой товар обмену не подлежит. Отныне его сперва отправляют в сервис, там разбираются, кто виноват в поломке – и лишь после этого решают, вернуть вам деньги или ремонтировать товар, – рассказывает эксперт. – История о том, что через 14 дней товар можно обменять – тоже такое себе… Если мы посмотрим на действующий закон, там и так было прописано, что потребитель имеет право вернуть товар, если у того обнаружен существенный недостаток (по вине производителя). Что изменилось тут — мне непонятно".

То, что решили немного заняться электронной коммерцией – правильный ход, отмечает Максим Несмиянов. На сегодня, по его словам, у нас более 80% интернет-магазинов никем не контролируются.

"Но есть опасения, что в дальнейшем так и будет, – признался эксперт. – То, что дается право Госпродпотребслужбе требовать от провайдера отключить тот или иной магазин – идея неплохая. Вопрос в реализации".

В новом законе просматриваются очередные мифические прикрытия необходимостью соответствовать законодательству ЕС во имя евроинтеграции

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец поделился таким комментарием:

"С каждым новым изменением законодательства касательно защиты прав потребителей – защитить эти самые права становится всё сложнее. Закон, который был принят в 1991-м, содержал значительно больше возможностей для защиты прав потребителей, чем все изменения, все варианты, которые были после. Из него то и дело исключали целые разделы, к примеру, моменты, касающиеся кредитов. Фактически, потребители постоянно теряли всё больше возможностей защищать свои права. Исчезла ответственность производителя, нет возможности признания договоров недействительными, нет возможности привлечь к ответственности лицо, предоставляющее некачественные товары или услуги".

По мнению эксперта, в новом законе просматриваются очередные мифические прикрытия необходимостью соответствовать законодательству ЕС во имя евроинтеграции. Однако, акцентирует он, если вчитаться в документ, оказывается, что целые пласты потребителей выпадают из-под его действия.

"Например, лица, которые занимаются профессиональной деятельностью. Те же нотариусы, адвокаты, частные исполнители, даже частные предприниматели, – уточняет Ростислав Кравец. – То есть, я как адвокат, приобретая телефон в магазине, не имею права быть защищенным от некачественного товара? Сомневаюсь, что в европейском законодательстве заложены подобные нормы. Скорее всего, тут дело в том, что разработкой законов у нас, к сожалению, всё чаще занимаются лица, которые далеки от украинского законодательства, от юриспруденции как таковой. Что они делают, так это на три с минусом (по пятибалке) переводят иностранные законы, даже не пытаясь адаптировать их под украинские реалии и отечественное законодательное поле. При этом они непонятно куда тратят миллиарды в рамках осваивания различных грантов на реформирование. Сами же, по сути, вероятно, через гугл-переводчик, переводят иностранные законы и пытаются внедрить у нас, не понимая даже сути того, что там написано".

В новом законе появляется контроль за маркетплейс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка). Но в том же законе 1991 года была, акцентирует эксперт, норма о продаже товаров на расстоянии. И были прописаны соответствующие правила таких продаж, которые защищали потребителей куда больше, чем новые нормы.

"Добавлена в новом законе и возможность профессиональным псевдообщественным активистам заниматься незаконным преследованием бизнеса, – рассказывает Ростислав Кравец. – Констатируя: предлагаемые изменения, похоже, приняты в связи с окончанием финансирования группы лиц, которая его готовила. И необходимостью предоставить отчет об использованных средствах, выделенных на разработку нового законодательства. Хоть никакой разработкой – в профессиональном смысле слова – тут и близко не пахнет".

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