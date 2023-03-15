Как защитить свои права в Украине – что нужно знать производителям и потребителям

Сегодня, 15 марта, отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Издание "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами разные сферы этой самой защиты в Украине, второй год живущей в ситуации отражения российской широкомасштабной агрессии.

Сделано в Украине. Фото: из открытых источников

Каждый производитель и продавец заинтересован в качестве выпускаемого или продаваемого товара, предоставляемой услуги

По мнению экономиста, сооснователя "Студии Здравого Смысла" и "Рух Україна 30+" Андрея Гарната, Всемирный день защиты прав потребителей напоминает о том, что во всём стоит руководствоваться, в первую очередь, здравым смыслом.

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"Права потребителей прекрасно и эффективно защищают сами потребители. И делают они это, в первую очередь, своим кошельком. Ведь никто в здравом уме не станет повторно приобретать некачественный товар. А в особых случаях, когда продавец отказывается принимать бракованный товар, потребитель может сделать возврат и компенсировать понесенные убытки через суд", – отмечает эксперт.

А вот когда государство чрезмерно заходит регуляторной функцией в частный коммерческий сектор, происходят перегибы, которые вредят развитию рынка, уверен Андрей Гарнат.

"К примеру, – продолжает он, – в розничной торговле, при возврате купленного товара по причине "передумал покупать", 14-дневный простой товара на руках у покупателя продавцу никто не компенсирует. К тому же, у него возникают издержки, связанные с дополнительной проверкой и приемкой вернувшегося таким образом товара".

Андрей Гарнат подчеркивает, что у производителей есть свои искусственно созданные государственным регулированием сложности – это жесткий регламент обустройства производственных помещений, оборудования, режима труда.

"Каждый производитель и продавец заинтересован в качестве выпускаемого или продаваемого товара, предоставляемой услуги. Он несет ответственность за аварии на своем производстве или торговой точке, – рассказывает эксперт. – Свобода действий предпринимателей в сфере производства рождает новые продукты и широкий ассортимент, который неизменно переходит в качество. И лучшим регулятором и судьей на этом поле является потребитель, который делает свой свободный выбор".

Потребитель в Украине вообще не защищен

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко рассуждает так:

"К сожалению, в Украине потребитель (а в моем случае – потребитель коммунальных услуг) вообще не защищен. У нас есть несколько служб, которые обязаны защищать потребителей от монополистов. Но, по сути, ни одна из них не выполняет свои функции".

По словам эксперта, если взять Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), то она реагируют лишь на редкие заявления потребителей о нарушениях их прав. Но это, акцентирует Олег Попенко, касается только лицензиатов НКРЭКУ. По сути, пожаловаться (и то надо знать – как, куда) можно на облэнерго и облгазы, но и те мало реагируют на эти жалобы.

"Есть еще Государственная продовольственная потребительская служба. Но, по существу, она никак не влияет на коммунальщиков и энергетиков, – подчеркивает Олег Попенко. – Процедура подачи заявлений сложная, ответ нужно ждать месяцами. Да и решить проблему они не в состоянии. К примеру, за 2020 год в службу 15-51 (Контактный центр г. Киев) позвонили десятки тысяч жителей столицы, а в ГППС написали заявления всего 650 человек. Это и отражает "работу" соответствующих структур и уровень недоверие к ним".

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