Кто в Украине больше защищен – потребители или бизнес: что изменилось с начала полномасштабной войны

15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Как обстоят дела с этим в Украине на втором году полномасштабной войны с Россией? Достаточно ли делает власть, чтобы защитить права потребителей в разных сферах? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Супермаркет. Фото из открытых источников

В нынешних реалиях у потребителя почти не осталось прав – в законах они прописаны, но на деле – не работают

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов рассказал, что государство сейчас установило мораторий на все проверки – плановые и неплановые – касательно качества продукции.

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"Ничего не проверяется! В случае, если потребителя обманули, существует очень сложная процедура, чтобы органы защиты прав потребителя вышли на проверку и помогли решить проблему, – отмечает эксперт. – Ситуация ужасная. Много подделанных товаров, обмана, от чего страдает не только покупатель, но и само государство. Ведь с многих товаров, которые продают через Интернет, на рынках, налоги не платятся".

Кроме того, продолжает Максим Несмиянов, в связи с тем, что у нас военное положение, это является форс-мажором – и многие производители, прикрываясь этим, не выполняют своих обязательств перед потребителем.

"Простой пример – у человека сломался ноутбук, а отремонтировать его на сервисе не получается. Там поясняют, что это станет возможным лишь по окончанию войны. К сожалению, в нынешних реалиях у потребителя почти не осталось прав – в законах они прописаны, но на деле – не работают", – констатирует эксперт.

Время говорить не только о качестве защиты прав потребителей, но и о чрезмерной регуляторной нагрузке на бизнес

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин рассуждает так:

"Защита прав потребителей (ЗПП) – одна из сфер, где украинское государство формально было сильно с момента обретения независимости. Напомню, профильный закон датирован 1991 годом, а соответствующие функции присутствовали еще в бывшей УССР. Не смогла ЗПП избежать и иных украинских веяний – неэффективности, коррумпированности и забюрократизированности".

К этому букету, продолжает эксперт, добавилась и евроинтеграционная повестка, а именно закон №366, превративший рыночный надзор в весьма агрессивный элемент госконтроля по отношению к бизнесу, особенно малому, ввиду огромных штрафов.

"Этот процесс продолжается, – подчеркивает Вячеслав Черкашин. – Поэтому, время говорить не только о качестве защиты прав потребителей, но и о чрезмерной регуляторной нагрузке на бизнес. Нужен поиск баланса, иначе экономика и общество не смогут развиваться гармонично".

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