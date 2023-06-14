Рада приняла новый закон о защите прав потребителей: какие новации подготовили украинцам

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Кравцев Сергей
Народные избранники поддержали во втором чтении и в целом правительственный законопроект о защите прав потребителей (№6134). Он предполагает достижение взаимосогласованности между системами защиты прав потребителей Украины и ЕС. "За" отдали свои голоса 263 нардепа при необходимом минимуме в 226 голосов.
Закон о защите прав потребителей. Фото: из открытых источников
Как стало известно из пояснительной записки к проекту, цель принятия закона — гармонизировать законодательство Украины с европейскими нормами.
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Также, в старом Законе существовали нормы, которые вообще не работают, или являются слишком обременительными для бизнеса.
Кроме того, с 2014 года действие Закона прекратило распространяться на сферу пищевой продукции, что лишило потребителей пищевой продукции защиты их экономических прав.
Новым законом, в частности, предлагается:
определить понятие электронной торговой площадки (маркетплейса),
определить понятие электронного сервиса сравнения продукции (прайс-агрегатора)
ввести их ответственность за наличие информации, которая касается данных о субъектах хозяйствования, продающих продукцию на сайтах маркетплейса и прайс-агрегатора.
Госпродпотребслужбе предоставлено право обращаться к провайдеру интернет-услуг по ограничению доступа к веб-сайту (части веб-сайта, программного обеспечения) недобросовестных электронных торговых площадок.
Вводится норма о замене товара на такой же или аналогичный, имеющийся у субъекта хозяйствования в случае, если ремонт требует более четырнадцати календарных дней, или невозможен.
Создана возможность общественным объединениям потребителей проводить исследования уровня качества и безопасности товаров, работ и услуг на потребительском рынке, вместе с тем, помогая и бизнесу.
Общественные объединения потребителей освобождены от уплаты судебного сбора во всех судебных инстанциях по делам о защите прав потребителей, в том числе в отношении неопределенного круга потребителей.
Кроме того, Законом:
определены принципы, на которых основывается защита прав потребителей в соответствии с принципами ЕС;
распространено действие Закона Украины "О защите прав потребителей" на сферу пищевой продукции в части экономических прав потребителя (в случае нарушения условий договора купли-продажи (доставки) пищевой продукции в интернет-магазинах, при обозначении цены продажи пищевой продукции);
определены сферы, на которые не распространяется действие этого Закона, во избежание дублирования контрольных функций органов государственного надзора (контроля);
определены права и обязанности потребителей в электронной торговле;
определен перечень информации о продукции и субъекте хозяйствования, которую он должен предоставлять при осуществлении электронной торговли, и ответственность за отсутствие такой информации, кроме того, предусмотрена ответственность субъекта хозяйствования, предоставляющего услуги торговой электронной площадки (маркетплейса) для размещения товаров для продажи другими субъектами хозяйствования;
освобождены субъекты хозяйствования от обязанности создавать обменный фонд товаров;
внедрено предоставление субъектами хозяйствования документов, подтверждающих гарантийные обязательства, в электронной форме;
предоставлено потребителю право на снижение цены или возврат средств, если недостаток товара возникает после ремонта и т.д.
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