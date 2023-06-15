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Основные проблемы Украины, по мнению общества и бизнеса, - результаты социологического опроса

Война, коррупция, безработица и разрушение – главные проблемы украинского народа, считают почти 100% опрошенных

сегодня, 12:05
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного агентством Info Sapiens, по заказу Transparency International Ukraine, пишет портал "Комментарии".

Основные проблемы Украины, по мнению общества и бизнеса, - результаты социологического опроса

Война является самой главной проблемой украинцев сегодня. Фото из открытых источников

Главными проблемами государства, украинских граждан и предпринимателей называют полномасштабное вторжение России на территорию Украины (100%), разрушение инфраструктуры и жилья (98%), а также коррупцию (94%).


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"Безработица считают проблемой 89% опрошенных — особенно остро ее воспринимают женщины. Среди прочего, существенными проблемами украинцы считают отсутствие профессионалов во власти, высокую стоимость жизни и низкие доходы", — отмечают в Transparency International Ukraine.

В то же время, по мнению бизнеса, коррупция в стране – на втором месте, а разрушение инфраструктуры в результате войны – на третьем. При этом предприниматели жалуются на несправедливость судебной системы, отсутствие экономических инвестиций и выделяют проблему миграции населения.

"Бизнес на сегодняшний день определяет своими главными болевыми точками отсутствие платежеспособного спроса, низкую покупательную способность, потерю квалифицированного персонала, проблемы с цепями поставки. Отсутствие необходимого количества квалифицированного персонала особенно критически ощущается в таких отраслях, как "проектирование, строительство, профессионально-техническая деятельность" и "транспорт и логистика", — добавляют в ТИ.

Также, предприниматели не верят в компенсации разного рода, в условиях военного положения. Хотя, 83% бизнеса понесли убытки и потери, а 25% — разрушения или повреждения, однако лишь треть из них решили подать заявления на возмещение утраченного.

Читайте на сайте "Комментарии", — Еще две страны объединились, чтобы поддержать военный потенциал Украины. Норвегия и Дания передадут Украине еще 9000 артиллерийских снарядов.



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