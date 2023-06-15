Основные проблемы Украины, по мнению общества и бизнеса, - результаты социологического опроса

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного агентством Info Sapiens, по заказу Transparency International Ukraine, пишет портал "Комментарии".



Война является самой главной проблемой украинцев сегодня. Фото из открытых источников

Главными проблемами государства, украинских граждан и предпринимателей называют полномасштабное вторжение России на территорию Украины (100%), разрушение инфраструктуры и жилья (98%), а также коррупцию (94%).

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"Безработица считают проблемой 89% опрошенных — особенно остро ее воспринимают женщины. Среди прочего, существенными проблемами украинцы считают отсутствие профессионалов во власти, высокую стоимость жизни и низкие доходы", — отмечают в Transparency International Ukraine.

В то же время, по мнению бизнеса, коррупция в стране – на втором месте, а разрушение инфраструктуры в результате войны – на третьем. При этом предприниматели жалуются на несправедливость судебной системы, отсутствие экономических инвестиций и выделяют проблему миграции населения.

"Бизнес на сегодняшний день определяет своими главными болевыми точками отсутствие платежеспособного спроса, низкую покупательную способность, потерю квалифицированного персонала, проблемы с цепями поставки. Отсутствие необходимого количества квалифицированного персонала особенно критически ощущается в таких отраслях, как "проектирование, строительство, профессионально-техническая деятельность" и "транспорт и логистика", — добавляют в ТИ.

Также, предприниматели не верят в компенсации разного рода, в условиях военного положения. Хотя, 83% бизнеса понесли убытки и потери, а 25% — разрушения или повреждения, однако лишь треть из них решили подать заявления на возмещение утраченного.

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