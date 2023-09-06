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Путина в Армении может ждать ловушка: из-за решения Еревана Москва в бешенстве

Мария Захарова заявила, что они определят дальнейшие шаги после ответа Армении

сегодня, 09:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Кремль требует, чтобы власти Армении дали объяснение, с чем связано желание ратифицировать Римский устав Международного уголовного суда, который ранее выдал ордер на арест российского президента Путина. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала официальная представительница МИД РФ Мария Захарова во время общения с журналистами. 

Путина в Армении может ждать ловушка: из-за решения Еревана Москва в бешенстве

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Мария Захарова отметила, официальный запрос на разъяснение уже поступил от РФ. И теперь Москва будет определяться, как дальше действовать, исходя из того, что ответит Армения.


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Стоит отметить, в первых числах сентября власти Армении выступили с инициативой, чтобы Римский статут был ратифицирован Национальным собранием. Соответствующий документ уже поступил для ратификации. Конечно же, такое рвение Еревана не связано с тем, чтобы задержать Путина при попытке въезда в страну, а с тем, чтобы использовать Римский статут в своем противостоянии с Азербайджаном. Таким образом Армения намерена сделать разворот от решения в 2004 года, когда Конституционный суд страны принял решение о невозможности принятия Римского статута, ряд положений которого противоречит статьям Конституции. Теперь же Конституционный суд выдал новое решение, позволяющее принятие Римского статута. 

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Также издание "Комментарии" сообщало — когда российские элиты могут сместить Путина – может ли на это повлиять ордер на арест МУС. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему порталу.




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