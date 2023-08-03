Путин может получить новый ордер на арест от Гааги: названо обвинение

Международный уголовный суд может выдать новые ордера на арест российского диктатора Владимира Путина за преступления наемников ЧВК "Вагнера", пишет "Голос Америки", со ссылкой на опрошенных экспертов.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В материале говорится, что после провалившегося мятежа "вагнеровцев" Путин сделал ряд заявлений, которыми фактически подтвердил, что все действия наемников были согласованы с Кремлем. Более того, российский президент публично заявил, что ЧВК "Вагнер" финансировалась за счет государственного бюджета России.

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"Это заявление открывает новые возможности для прокуроров Международного уголовного суда расследовать массовые военные преступления боевиков "Вагнера" и проводить прямую связь между этими преступлениями и руководством России, включая Путина", — отмечают авторы материала.

Как отметил председатель МУС Петр Гофманский, получит ли Путин новые ордера на арест, будет зависеть в первую очередь от решений и действий прокурора Международного уголовного суда. Прокурор может обратиться к досудебным судьям МУС, которые уже скажут – есть ли основания для выдачи нового ордера.

Гофманский отметил, что от прокурора уже поступило заявление о том, что он внимательно изучает все факты преступлений российских оккупантов в Украине.

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