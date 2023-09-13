В ГУР рассказали о серьезных последствиях удара по Севастополю

Во временно оккупированном Севастополе в результате ночной атаки поражен большой российский десантный корабль. Также повреждена подлодка РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "РБК-Украина", ссылаясь на источники в Главном управлении разведки Минобороны.

Удар по Севастополю. Фото из открытых источников

"Есть повреждение судоремонтного завода имени Орджоникидзе в городе Севастополе, в частности, оборудования. Если говорить о плавсредствах, то мы можем сейчас подтвердить поражение большого десантного корабля и подлодки", — подтвердили в разведке.

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Исследователи OSINT также сообщили, что на судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе повреждение получил большой десантный корабль класса Ropucha и подводная лодка класса Kilo.

Ранее "Комментарии" писали – ночью во временно оккупированном Севастополе раздалась серия взрывов, после чего разгорелся пожар.

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Также издание "Комментарии" сообщало – во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. При этом, российские оккупанты подняли в небо боевую авиацию.



