logo

BTC/USD

26143.34

ETH/USD

1600.66

LTC/USD

61.87

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ГУР рассказали о серьезных последствиях удара по Севастополю
commentss НОВОСТИ Все новости

В ГУР рассказали о серьезных последствиях удара по Севастополю

Удар по заводу в Севастополе: в ГУР подтвердили поражение двух российских кораблей

сегодня, 10:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Во временно оккупированном Севастополе в результате ночной атаки поражен большой российский десантный корабль. Также повреждена подлодка РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "РБК-Украина", ссылаясь на источники в Главном управлении разведки Минобороны.

В ГУР рассказали о серьезных последствиях удара по Севастополю

Удар по Севастополю. Фото из открытых источников

"Есть повреждение судоремонтного завода имени Орджоникидзе в городе Севастополе, в частности, оборудования. Если говорить о плавсредствах, то мы можем сейчас подтвердить поражение большого десантного корабля и подлодки", — подтвердили в разведке.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Исследователи OSINT также сообщили, что на судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе повреждение получил большой десантный корабль класса Ropucha и подводная лодка класса Kilo.

Ранее "Комментарии" писали – ночью во временно оккупированном Севастополе раздалась серия взрывов, после чего разгорелся пожар.

Читайте также на портале "Комментарии" — с начала августа явно участились, а в сентябре продолжились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. При этом, российские оккупанты подняли в небо боевую авиацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!