Атака на штаб ЧФ: Буданов раскрыл данные о погибших и тяжело раненых генералах

В результате прицельного удара по штабу Черноморского флота РФ во временно захваченном Севастополе погибли минимум 9 человек, тяжелые ранения получили 16. Среди них есть российские генералы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Голосу Америки" сделал руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Удар по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. Фото: из открытых источников

Начальник ГУР отметил, что в результате удара по Севастополю командующий группировкой российских сил на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук находится в очень тяжелом состоянии.

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Также до сих пор без сознания находится начальник штаба, командир 200 ОМСБР Береговых войск Северного флота ВМФ РФ генерал-лейтенант Олег Цеков.

По разведданным украинской разведки, уничтожены по меньшей мере 9 человек, еще 16 получили ранения.

"Количество пострадавших обычных военнослужащих, не являющихся работниками штаба, еще устанавливается. Это военные, несущие службу, охрана, и так далее", — рассказал главный разведчики страны.

Напомним, 22 сентября был нанесен прицельный ракетный удар по штабу Черноморского флота. Тогда на место случившегося выехало много скорых. Интересно, что сами оккупанты заявили о том, что погибших и раненных нет, а есть только один военный которые пропал без вести.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина значительно активизировала удары по Крыму. В последнее время прилетало в Верхнесадовое под Севастополем, где расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ. Нанесен мощный удар по аэродрому "Саки". В пятницу, 22 сентября, удар был нанесен непосредственно по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. О чём говорит подобное усиление атак на крымском направлении? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



