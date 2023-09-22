Удары по Крыму учащаются: о чем говорит тенденция – к чему может привести

Украина значительно активизировала удары по Крыму. В последнее время прилетало в Верхнесадовое под Севастополем, где расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ. Нанесен мощный удар по аэродрому "Саки". В пятницу, 22 сентября, удар был нанесен непосредственно по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. О чём говорит подобное усиление атак на крымском направлении? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Удар по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. Фото: из открытых источников

Оккупанты в Крыму получают сигналы в стиле "Труба зовет!"

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко поделился таким комментарием:

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"Украина постепенно не просто декларирует, что мы будем освобождать все свои территории, включая Крым. Мы еще и запускаем систему определенных действий ".

Нынешняя активизация наших ударов связана, по словам эксперта, с несколькими причинами.

Во-первых, мы продвинулись к полуострову, соответственно, можем бить с более близкого расстояния.

Во-вторых, научились более эффективно использовать и свое вооружение, и то, которое получаем от партнеров.

Украинская военная техника проходит определенные этапы модернизации, поясняет Андрей Сенченко. Те же системы "Нептун", ранее предусматривающиеся для работы по морю, перепрофилировали для ударов по суше.

которые, надо полагать, дойдут даже до абсолютных идиотов. Не сомневаюсь, что продолжение следует, причем по нарастающей. Мы уверенно движемся к победе". "Участившиеся и всё более болезненные удары – это уже повторяющиеся сигналы для оккупантов в стиле "Труба зовет!". До них должно, наконец, дойти, что пора убираться из Крыма, – отмечает эксперт. – И, кстати, признаки того, что до военных это доходит – налицо. Россияне вывели из Севастопольских бухт десантные корабли. От греха подальше. Они понимают, что в Севастополе им делать нечего. Но пока продолжают дурить сотни тысяч колонизаторов, которых завезли на территорию Крыма. Пытаются всячески рассказывать им о чудесах российского ПВО. Впрочем, наши удары являются весьма убедительными аргументами

Видим пример быстрой трансформации украинских ВМС

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отмечает, что, действительно, за последние недели мы слышим о ряде успешных атак украинских спецслужб, военно-морских сил, воздушных сил по объектам в Крыму.

лишение России контроля над так называемыми "вышками Бойко" (нефтегазовыми платформами в Черноморском бассейне ), но и нанесение ударов с выведением из строя таких мощных систем как С-300 и С-400. Что, безусловно, можно считать большим успехом", – говорит аналитик. "Это не только подбитые корабли и даже подлодка

Она напоминает, что в начале полномасштабного российского вторжения в 2022-м украинские ВМС считались очень слабыми, не способными противостоять РФ. Но спустя полтора года произошла кардинальная трансформация.

"Несмотря на то, что количество судов украинских ВМС в 12 раз меньше, чем у противника (такие данные приводятся в публичных источниках), Украина лишила РФ монополии на присутствие в Черном море. Мы стали активно использовать не только воздушные, но и морские дроны, в том числе собственного производства, включая "Морской малыш" (Sea Baby). Плюс – ракеты. Как украинские (типа "Нептун"), так и предоставленные союзниками", – рассказывает Олеся Яхно.

По ее словам, учитывая расширение возможностей, качественные разведданные, продуманные операции – Украина и передает всё чаще "приветы" противнику и в акватории Черного моря, и собственно в Крыму.

и начала атаковать украинские порты было понятно, что это не останется без ответа. Наши морские успехи подтверждаются тем, что из одесских портов вновь начали идти суда с зерном. Думаю, следующим этапом будет наращивание наших воздушных сил в смысле авиации. Когда мы получим современные западные боевые самолеты – россияне лишаться и преимущества в воздухе, которое у них пока значительное", – констатирует аналитик. "Пример столь быстрой трансформации украинских ВМС, такого стремительного их развития, думаю, будет со временем изучаться военными других стран. После того, как Россия в середине июля вышла из зернового соглашения

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