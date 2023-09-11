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ГУР провели удачную спецоперацию: объекты оккупированные Россией с 2015 года вернулись под контроль Украины

Главное управление разведки провело военную операцию и вернуло "Вышки Бойко" под украинский контроль

11 сентября 2023, 12:21
Автор:
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Slava Kot
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В результате удачной спецоперации Украина смогла вернуть контроль над так называемыми "Вышками Бойко". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

ГУР провели удачную спецоперацию: объекты оккупированные Россией с 2015 года вернулись под контроль Украины

Вышки Бойко. Фото из открытых источников

"Вышки Бойко" — это нефте- и газодобывающие буровые платформы, которые находятся в Черном море у берегов Крыма. Российские силы оккупировали эти объекты в 2015 году, а после полномасштабного вторжения использовали их для военных целей, в частности для размещения радиолокационных станций и вертолетных площадок.


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ГУР указывает, что во время удачной операции были освобождены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также буровые установки "Таврида" и "Сиваш".

Кроме того, спецподразделения взяли военные трофеи во время атаки на российские позиции, в частности, это касается запаса вертолетных неуправляемых ракет, а также РЛС "Нева", отслеживающая движение судов в Черном море. В ходе спецоперации подразделения ГУР вступили в бой с российским истребителем Су-30 и повредили его. Русские вынуждены были отступить.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об успехах ВСУ. Украинская армия приближается к ключевой точке на южном направлении. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, такие действия помогут Украине впоследствии продвинуться и освободить Токмак, Мелитополь и выйти к границам Крыма.

Также "Комментарии" писали, что россияне совершили ночную атаку на символ украинского сопротивления. Силы РФ атаковали остров Змеиный управляемыми авиабомбами. Маляр указывает, что мотивом таких действий является устрашение торговых судов, следующих в украинские порты.



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Источник: https://gur.gov.ua/content/ukraina-povernula-pid-kontrol-t-zv-vyshkamy-boika.html
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