Появилась реакция ВСУ на удар по штабу Черноморского флота в Крыму

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Кравцев Сергей
Российским оккупантам очень неспокойно в Крыму, который они захватили. Об этом свидетельствуют сегодняшние взрывы в Севастополе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Юрий Игнат. Фото: mil.in.ua
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Спикер добавил, что в Крыму уже достаточно беспокойно для оккупантов, особенно в течение последней недели.
Отметим, сегодня так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев заявил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота, к месту удара направилось большое количество скорых.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 13 сентября Украина накрыла, похоже, ракетами, судоремонтный завод им. Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе. Есть информация, что повреждены подводная лодка и большой десантный корабль. О чем говорит эта атака и в принципе последние удары по Крыму? Как события вокруг полуострова могут развиваться в обозримом будущем (к примеру, до конца года)? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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