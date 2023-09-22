Появилась реакция ВСУ на удар по штабу Черноморского флота в Крыму

Российским оккупантам очень неспокойно в Крыму, который они захватили. Об этом свидетельствуют сегодняшние взрывы в Севастополе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Юрий Игнат. Фото: mil.in.ua

"Я не могу, к сожалению, комментировать эти вещи ("прилет" по штабу Черноморского флота РФ – ред.). Я думаю, те, кто может, прокомментируют позже, потому что и накануне, и во время, и даже после операций, которые успешно проводят Силы обороны, нужна определенная тишина. Агентура вражеская не спит", — высказался Юрий Игнат.

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Спикер добавил, что в Крыму уже достаточно беспокойно для оккупантов, особенно в течение последней недели.

"Все силы обороны, все службы, работающие совместно, делают все для того, чтобы оккупантам было неспокойно (Ред. – в Крыму). Таким образом Силы обороны делают фразу "Не хочется уезжать из Крыма" знаковой для всех", — подчеркнул Игнат.

Отметим, сегодня так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев заявил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота, к месту удара направилось большое количество скорых.

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