У россиян большие потери: СБУ и МВД нанесли мощный удар по аэродрому "Саки"

Ночью 21 сентября СБУ и ВМС провели спецоперацию во временно захваченном Крыму, нанеся беспилотниками мощный удар по аэродрому "Саки". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Украинформ", со ссылкой на источники в СБУ.

Крым. Фото из открытых источников

По информации источников, спецслужбы использовали беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, а затем запустили ракеты "Нептун".

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На аэродроме находилось не менее 12 боевых самолетов, в частности, Су-24 и Су-30, а также ПЗРК "Панцирь". Там же находилась база подготовки операторов БПЛА "Mojaher". Эти беспилотники используют оккупанты для координации собственных воздушных атак, а также как боевой ударный дрон.

По данным источников, ракеты СБУ и ВМС попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике страны-агрессора.

В результате атаки по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи Севастополя утром 20 сентября была поражена живая сила противника и дорогостоящие военные системы.

Отметим, "Комментарии" сообщали – в Крыму ночь прошла тревожно: взрывы были слышны сразу в нескольких городах.

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