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У россиян большие потери: СБУ и МВД нанесли мощный удар по аэродрому "Саки"

Сначала российскую ПВО перегрузили налетом беспилотников, а затем нанесли основные удары

сегодня, 10:42 comments1662
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Кравцев Сергей
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Ночью 21 сентября СБУ и ВМС провели спецоперацию во временно захваченном Крыму, нанеся беспилотниками мощный удар по аэродрому "Саки". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Украинформ", со ссылкой на источники в СБУ.

У россиян большие потери: СБУ и МВД нанесли мощный удар по аэродрому "Саки"

Крым. Фото из открытых источников

По информации источников, спецслужбы использовали беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, а затем запустили ракеты "Нептун".


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На аэродроме находилось не менее 12 боевых самолетов, в частности, Су-24 и Су-30, а также ПЗРК "Панцирь". Там же находилась база подготовки операторов БПЛА "Mojaher". Эти беспилотники используют оккупанты для координации собственных воздушных атак, а также как боевой ударный дрон.

По данным источников, ракеты СБУ и ВМС попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике страны-агрессора.

В результате атаки по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи Севастополя утром 20 сентября была поражена живая сила противника и дорогостоящие военные системы.

Отметим, "Комментарии" сообщали – в Крыму ночь прошла тревожно: взрывы были слышны сразу в нескольких городах.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 13 сентября Украина накрыла, похоже, ракетами, судоремонтный завод им. Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе. Есть информация, что повреждены подводная лодка и большой десантный корабль. О чем говорит эта атака и в принципе последние удары по Крыму? Как события вокруг полуострова могут развиваться в обозримом будущем (к примеру, до конца года)? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3764134-ukraina-vdarila-po-aerodromu-rf-saki-u-krimu-na-letovisi-bulo-sonajmense-12-litakiv.html
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