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В Крыму ночь прошла тревожно: взрывы были слышны сразу в нескольких городах

Один из мощнейших взрывов прогремел в Новофедоровке

сегодня, 07:14
Автор:
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Кравцев Сергей
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В ночь на четверг во временно оккупированном Крыму были слышны взрывы. Очевидцы заявляют о массированной атаке беспилотников, целью которых стал аэродром в Новофедоровке, который российские оккупанты активно используют для обстрелов Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает телеграмм-канал "Крымский ветер".

В Крыму ночь прошла тревожно: взрывы были слышны сразу в нескольких городах

Крым. Фото: из открытых источников

"Подписчики сообщают, что летают дроны – налет на аэродром в Новофедоровке, раздаются взрывы – их слышат также в Евпатории и Саках. Также, предположительно, работает росПВО – стреляет "Панцирь-С1", – говорится в соцсети.


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Также о сильном грохоте в соцсетях сообщали жители Севастополя, Черноморского, а также жители сел, которые расположены недалеко от Симферополя.                                         

"В районе с. Молочное – с. Уютное под Евпаторией стреляет "Панцирь-С1", – сообщили авторы канала. 

Спустя какое-то время в Новофедоровке раздался сильный взрыв. Были видны сильные "вспышки" от "прилета" в районе Гвардейского.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 13 сентября Украина накрыла, похоже, ракетами, судоремонтный завод им. Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе. Есть информация, что повреждены подводная лодка и большой десантный корабль. О чем говорит эта атака и в принципе последние удары по Крыму? Как события вокруг полуострова могут развиваться в обозримом будущем (к примеру, до конца года)? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — у Зеленского прокомментировали точные удары по Севастополю.




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Источник: https://t.me/Crimeanwind/42959
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