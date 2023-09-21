В Крыму ночь прошла тревожно: взрывы были слышны сразу в нескольких городах

В ночь на четверг во временно оккупированном Крыму были слышны взрывы. Очевидцы заявляют о массированной атаке беспилотников, целью которых стал аэродром в Новофедоровке, который российские оккупанты активно используют для обстрелов Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает телеграмм-канал "Крымский ветер".

Крым. Фото: из открытых источников

"Подписчики сообщают, что летают дроны – налет на аэродром в Новофедоровке, раздаются взрывы – их слышат также в Евпатории и Саках. Также, предположительно, работает росПВО – стреляет "Панцирь-С1", – говорится в соцсети.

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Также о сильном грохоте в соцсетях сообщали жители Севастополя, Черноморского, а также жители сел, которые расположены недалеко от Симферополя.

"В районе с. Молочное – с. Уютное под Евпаторией стреляет "Панцирь-С1", – сообщили авторы канала.

Спустя какое-то время в Новофедоровке раздался сильный взрыв. Были видны сильные "вспышки" от "прилета" в районе Гвардейского.

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