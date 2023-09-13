У Зеленского прокомментировали удары по Севастополю

Точные удары по штабу Черноморского флота России в Севастополе являются единственной гарантией безопасности для торговых путей и ответной реакцией на попытки страны-агрессора превратить голод в оружие. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Демилитаризация Черноморского флота России — это реальная долгосрочная гарантия безопасности региональных торговых путей и "зернового коридора". Это единственный правильный ответ на попытки России превратить голод в оружие и единственный способ обеспечить бесперебойные поставки зерна в страны Востока и Африки", — высказался советник главы ОП.

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По его словам, сценарий безопасного передвижения по Черному морю лежит только через укрепление потенциала украинской армии. ВСУ отлично продемонстрировали, что может ждать страну-террориста, если она продолжит и дальше свой шантаж.

Отметим, в ночь на 13 сентября Украина накрыла, похоже, ракетами, судоремонтный завод им. Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе. Есть информация, что повреждены подводная лодка и большой десантный корабль. О чем говорит эта атака и в принципе последние удары по Крыму? Как события вокруг полуострова могут развиваться в обозримом будущем (к примеру, до конца года)? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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Также издание "Комментарии" сообщало – больше в море не выйдет: появилось фото корабля "Минск" после ракетного удара.



