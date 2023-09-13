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СМИ узнали, какими ракетами ВСУ ударили по бухте Севастополя

По информации Sky News, ВСУ атаковали бухту Севастополя ракетами Storm Shadow

сегодня, 16:58
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские войска задействовали переданные британскими союзниками крылатые ракеты Storm Shadow для масштабного удара по штабу Черноморского флота России в аннексированном Крыму. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".

СМИ узнали, какими ракетами ВСУ ударили по бухте Севастополя

Удар по Севастополю. Фото из открытых источников

По информации издания, украинский и западный источник подтвердили, что для удара по штабу Черноморского флота РФ были развернуты британские крылатые ракеты Storm Shadow.


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"Это была Storm Shadow", — сообщил один из источников издания.

Изображения в соцсетях зафиксировали взрывы и пламя, пронизывающие верфь на фоне ночного неба сегодня рано утром.

Оккупанты заявили, что по объекту было выпущено десять крылатых ракет, семь из которых были сбиты средствами ПВО. Также якобы была успешно предотвращена атака трех беспилотных лодок.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 13 сентября Украина накрыла, похоже, ракетами, судоремонтный завод им. Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе. Есть информация, что повреждены подводная лодка и большой десантный корабль. О чем говорит эта атака и в принципе последние удары по Крыму? Как события вокруг полуострова могут развиваться в обозримом будущем (к примеру, до конца года)? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в соцсетях уже активно распространяется фото российского большого десантного корабля "Минск". После увиденного многие эксперты делают вывод о том, что корабль не подлежит восстановлению после ракетного удара. Об этом сообщают Telegram-канал "Крымский ветер" и ресурс Oryx, который считает потери военной техники по фото и видео.




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Источник: https://news.sky.com/story/putin-and-kim-jong-un-meeting-latest-updates-12541713?postid=6429142#liveblog-body
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