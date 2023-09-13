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Больше в море не выйдет: появилось фото корабля "Минск" после ракетного удара

Фото корабля "Минск" свидетельствует, что судно уничтожено

сегодня, 16:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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В соцсетях уже активно распространяется фото российского большого десантного корабля "Минск". После увиденного многие эксперты делают вывод о том, что корабль не подлежит восстановлению после ракетного удара. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают Telegram-канал "Крымский ветер" и ресурс Oryx, который считает потери военной техники по фото и видео.

Больше в море не выйдет: появилось фото корабля "Минск" после ракетного удара

Корабль Минск

Стоит отметить, "Крымский ветер" обнародовал фото из сухого дока Корабельной бухты Севастополя, которое сумел сделать подписчик канала.


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Ресурс Oryx на основании этого фото сделал вывод, что десантный корабль класса "Ропуха" "Минск" был уничтожен, а не просто подбит. Анализируя фото, эксперты пришли к выводу, что на корабле выгорело все, что выше палубы. Следовательно, ремонтные работы на корабле вряд ли возможны.

Отметим, в ночь на 13 сентября Украина накрыла, похоже, ракетами, судоремонтный завод им. Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе. Есть информация, что повреждены подводная лодка и большой десантный корабль. О чем говорит эта атака и в принципе последние удары по Крыму? Как события вокруг полуострова могут развиваться в обозримом будущем (к примеру, до конца года)? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — с начала августа явно участились, а в сентябре продолжились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Больше в море не выйдет: появилось фото корабля ”Минск” после ракетного удара - фото 2




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Источник: https://twitter.com/oryxspioenkop/status/1701911463370076427
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