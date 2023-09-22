Чем закончился визит Зеленского в США – удалось ли выполнить главную задачу

Президент Украины Владимир Зеленский завершил визит в США. После пребывания в Нью-Йорке, где он выступил на Генассамблее ООН, а также на Совбезе ООН, украинский лидер побывал в Вашингтоне. Там состоялась его встреча с главой Пентагона (министром обороны США) Ллойдом Остином, с конгрессменами, представляющими как Демократическую, так и Республиканскую партии. При этом выступить перед всем Конгрессом, как это было в прошлом году, Зеленскому не дали. Зато он пообщался с президентом США Джо Байденом и его командой. Прозвучали традиционные обещания поддерживать Украину, было объявлено о выделении нам нового пакета военной помощи на 325 млн долларов. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" итоги вашингтонских встреч Зеленского.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: сайт Офиса президента

Популярность Зеленского не дала результат

Политолог Владимир Цыбулько поделился такими размышлениями:

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хотя прозвучало обещание уже на неделе доставить в Украину танки Abrams ". "Встреча Зеленского в Конгрессе носила закрытый характер, ведь спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти выставил условие об отчете Зеленского за потраченные средства. Ситуация достаточно унизительная. Ну, а Джо Байден тоже не выдал ожидаемые нами тактические ракетные комплексы ATACMS

Похоже, продолжает эксперт, на Банковой рассчитывали, что во время развертывания президентской кампании в США получится, скажем так, "продать" популярность Зеленского в Штатах.

передалось и американскому политикуму. Даже тому, который очень благосклонен к Украине в целом". "Но, судя по всему, эта популярность уже не конвертируется для американских политиков в электоральный результат, – отмечает Владимир Цыбулько. – Что наталкивает на мысль, что разочарование Зеленским в Украине

Вообще, заключает политолог, складывается ощущение, что для Байдена встреча со среднеазиатскими диктаторами была более важной, чем встреча с Зеленским.

Визит можно считать относительно успешным

Политолог-международник Богдан Мирошников акцентирует, что основной задачей встреч Зеленского в США было пояснить – куда и как расходуются выделяемые нам американские средства, каково истинное положение на поле боя и так далее. И, конечно, добиться продолжения (а в идеале – увеличения) поддержки.

"Из релизов, опубликованных по итогам вашингтонских встреч, нет четкого понимания, удалось ли всё, что задумывалось. Но общая тональность – позитивная. Как и на фото и видео. Считаю очень важной встречу Зеленского с со спикером Палаты представителей Конгресса США республиканцем Кевином Маккарти, лидером Республиканской партии Стивом Скализом, лидером Демократической партии Хакимом Джеффрисом и конгрессменами. Судя по всему, удалось наладить контакты, дать необходимые пояснения, заручиться двухпартийной поддержкой", – отмечает эксперт.

По его мнению, встреча с Байденом явно затрагивала вопросы обучения наших пилотов на американских истребителях F-16 (с возможной передачей этих самолетов Украине непосредственно Штатами, а не только рядом европейских стран), предоставление нам баллистических ракет ATACMS.

"Пока Белый дом не решается предоставить нам указанные ракеты. Вероятно, опасаясь, что мы будем бить ими не только по временно оккупированным территориям Украины, включая Крым, но и непосредственно по территории РФ. Возможно, есть другие причины, которые пока не озвучиваются, – считает Богдан Мирошников. – Конечно, говорили о сохранении поддержки – и военной (с вероятным расширением, к примеру, за счет предоставления бронетехники), и финансовой. Тут, как видим, мы получили хорошие сигналы".

Не стоит исключать, продолжает эксперт, что Байден помог урегулировать локальный конфликт между Украиной и Польшей, Словакией, Венгрией по поводу зерна. Определенные подвижки уже есть.

"Время покажет, насколько продуктивным был этот визит. По состоянию на данный момент его можно считать относительно успешным. Прорыва по ракетам не произошло, но это не значит, что мы их не получим несколько позже", – констатирует Богдан Мирошников.

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