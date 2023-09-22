Чем закончился визит Зеленского в США – удалось ли выполнить главную задачу

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский завершил визит в США. После пребывания в Нью-Йорке, где он выступил на Генассамблее ООН, а также на Совбезе ООН, украинский лидер побывал в Вашингтоне. Там состоялась его встреча с главой Пентагона (министром обороны США) Ллойдом Остином, с конгрессменами, представляющими как Демократическую, так и Республиканскую партии. При этом выступить перед всем Конгрессом, как это было в прошлом году, Зеленскому не дали. Зато он пообщался с президентом США Джо Байденом и его командой. Прозвучали традиционные обещания поддерживать Украину, было объявлено о выделении нам нового пакета военной помощи на 325 млн долларов. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" итоги вашингтонских встреч Зеленского.
Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: сайт Офиса президента
Политолог Владимир Цыбулько поделился такими размышлениями:
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Похоже, продолжает эксперт, на Банковой рассчитывали, что во время развертывания президентской кампании в США получится, скажем так, "продать" популярность Зеленского в Штатах.
Вообще, заключает политолог, складывается ощущение, что для Байдена встреча со среднеазиатскими диктаторами была более важной, чем встреча с Зеленским.
Политолог-международник Богдан Мирошников акцентирует, что основной задачей встреч Зеленского в США было пояснить – куда и как расходуются выделяемые нам американские средства, каково истинное положение на поле боя и так далее. И, конечно, добиться продолжения (а в идеале – увеличения) поддержки.
По его мнению, встреча с Байденом явно затрагивала вопросы обучения наших пилотов на американских истребителях F-16 (с возможной передачей этих самолетов Украине непосредственно Штатами, а не только рядом европейских стран), предоставление нам баллистических ракет ATACMS.
Не стоит исключать, продолжает эксперт, что Байден помог урегулировать локальный конфликт между Украиной и Польшей, Словакией, Венгрией по поводу зерна. Определенные подвижки уже есть.
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