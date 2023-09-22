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Чем закончился визит Зеленского в США – удалось ли выполнить главную задачу

Встреча Зеленского в Конгрессе носила закрытый характер, что уже наталкивает на разные мысли

сегодня, 10:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский завершил визит в США. После пребывания в Нью-Йорке, где он выступил на Генассамблее ООНа также на Совбезе ООНукраинский лидер побывал в Вашингтоне. Там состоялась его встреча с главой Пентагона (министром обороны США) Ллойдом Остиномс конгрессменами, представляющими как Демократическую, так и Республиканскую партииПри этом выступить перед всем Конгрессом, как это было в прошлом году, Зеленскому не далиЗато он пообщался с президентом США Джо Байденом и его командойПрозвучали традиционные обещания поддерживать Украинубыло объявлено о выделении нам нового пакета военной помощи на 325 млн долларовЭксперты проанализировали для издания "Комментарии" итоги вашингтонских встреч Зеленского.

Чем закончился визит Зеленского в США – удалось ли выполнить главную задачу

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: сайт Офиса президента

Популярность Зеленского не дала результат

Политолог Владимир Цыбулько поделился такими размышлениями:


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"Встреча Зеленского в Конгрессе носила закрытый характер, ведь спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти выставил условие об отчете Зеленского за потраченные средства. Ситуация достаточно унизительная. Ну, а Джо Байден тоже не выдал ожидаемые нами тактические ракетные комплексы ATACMSхотя прозвучало обещание уже на неделе доставить в Украину танки Abrams".

Похоже, продолжает эксперт, на Банковой рассчитывали, что во время развертывания президентской кампании в США получится, скажем так, "продать" популярность Зеленского в Штатах.

"Но, судя по всему, эта популярность уже не конвертируется для американских политиков в электоральный результат, – отмечает Владимир Цыбулько. – Что наталкивает на мысль, что разочарование Зеленским в Украине передалось и американскому политикуму. Даже тому, который очень благосклонен к Украине в целом".

Вообще, заключает политолог, складывается ощущение, что для Байдена встреча со среднеазиатскими диктаторами была более важной, чем встреча с Зеленским.

Визит можно считать относительно успешным

Политолог-международник Богдан Мирошников акцентирует, что основной задачей встреч Зеленского в США было пояснить – куда и как расходуются выделяемые нам американские средства, каково истинное положение на поле боя и так далее. И, конечно, добиться продолжения (а в идеале – увеличения) поддержки.

"Из релизов, опубликованных по итогам вашингтонских встреч, нет четкого понимания, удалось ли всё, что задумывалось. Но общая тональность – позитивная. Как и на фото и видео. Считаю очень важной встречу Зеленского с со спикером Палаты представителей Конгресса США республиканцем Кевином Маккарти, лидером Республиканской партии Стивом Скализом, лидером Демократической партии Хакимом Джеффрисом и конгрессменами. Судя по всему, удалось наладить контакты, дать необходимые пояснения, заручиться двухпартийной поддержкой", – отмечает эксперт.

По его мнению, встреча с Байденом явно затрагивала вопросы обучения наших пилотов на американских истребителях F-16 (с возможной передачей этих самолетов Украине непосредственно Штатами, а не только рядом европейских стран), предоставление нам баллистических ракет ATACMS

"Пока Белый дом не решается предоставить нам указанные ракеты. Вероятно, опасаясь, что мы будем бить ими не только по временно оккупированным территориям Украины, включая Крым, но и непосредственно по территории РФ. Возможно, есть другие причины, которые пока не озвучиваются, – считает Богдан Мирошников. – Конечно, говорили о сохранении поддержки – и военной (с вероятным расширением, к примеру, за счет предоставления бронетехники), и финансовой. Тут, как видим, мы получили хорошие сигналы".

Не стоит исключать, продолжает эксперт, что Байден помог урегулировать локальный конфликт между Украиной и Польшей, Словакией, Венгрией по поводу зернаОпределенные подвижки уже есть. 

"Время покажет, насколько продуктивным был этот визит. По состоянию на данный момент его можно считать относительно успешным. Прорыва по ракетам не произошло, но это не значит, что мы их не получим несколько позже", – констатирует Богдан Мирошников.

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