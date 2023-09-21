Возможна ли перезагрузка ООН – что станет самым важным в ходе визита Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает визит в США. После выступления перед Генассамблеей ООН, он выступил и перед Совбезом данной организации. В частности, призвал к ее реформированию, раскритиковав "брехунцов" из России, загнавших ООН в тупик. Он также провел на полях ГА ООН встречи с представителями Албании, США, Чили, Еврокомиссии, Румынии, Болгарии, Германии, Бразилии. Каковы перспективы реформирования ООН? Как оцениваете выступление Зеленского, его встречи, промежуточные итоги пребывания в Штатах? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Украина и США понимают – сегодня реформирование ООН невозможно

Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что у президента Зеленского было хорошее выступление в ГА ООН, яркое и содержательное – в Совбезе.

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синхронизирована с позицией американских партнеров. С такого рода предложениями уже выступал Белый дом и лично президент США Джо Байден Это оказывает существенное давление на РФ. Плюс – обещание расширения влияния стран Африки и Латинской Америки в Совбезе является борьбой со стороны Украины и союзников за голоса Глобального Юга", – отмечает эксперт. "Очевидно, что идея реформирования Совбеза ООН

Понятно, продолжает он, что архитектура безопасности, на которой базируется ООН, устарела. Она была образована в других геополитических условиях, после Второй мировой войны и победы в ней стран коалиции над фашистской Германией и ее союзниками.

"При этом, как мне кажется, что и Украина, и США понимают – сегодня реформирование ООН невозможно. Против выступают и РФ, и Китай. Да и сами Штаты вряд ли искренне поддерживают такую реформу, – считает Руслан Бортник. – Ведь та же их позиция по Израилю неоднократно критиковалась, осуждалась той же ГА ООН. Было много осуждающих резолюций и решений, которые США блокировали благодаря праву вето. Скорее всего, никто из постоянных членов Совбеза, обладающих правом вето, не заинтересован по-настоящему в реформировании ООН. Но другие страны поднимают такие вопросы. И приходится как-то реагировать. Хотя бы такого рода месседжами. Понимая при этом, что реформировать глобальную архитектуру безопасности без тотального поражения России вряд ли удастся".

Главные акценты будут сделаны во время встречи Зеленского с Байденом

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко поделился таким мнением:

"Президент озвучил очень правильные месседжи. Он подчеркнул, что россияне творят в Украине именно геноцид. Акцентировал на важности продолжения и даже усиления помощи нашей стране для победы над агрессором. Такие выступления с высоких трибун в стране — нашей главной союзнице — неимоверно важны. Потом об этом пишут американские, мировые медиа. Цитируя Зеленского. В том числе — о геноциде, о войне. А то ведь риторика некоторых западных СМИ уже смягчилась. Войну называют конфликтом, о геноциде не пишут".

Личные встречи, отмечет эксперт, тоже неимоверно важны — с другими лидерами, с топовыми политиками.

"Глаза в глаза – это особая энергетика. Прекрасная возможность донести то настроение, которое есть в Украине. Чтобы четче понимали нашу боль и нашу стойкость, нашу неготовность идти на компромиссы с агрессором (потому что это будет лишь отложенная — еще более жестокая – война)", – поясняет Сергей Дойко.

Главные акценты, по его мнению, будут сделаны во время встречи Зеленского с Байденом. Она состоится сегодня, но у нас с Вашингтоном большая разница во времени (в Киеве на семь часов больше). Так что результаты станут известны вечером.

"Байден как действующий президент и кандидат в президенты заинтересован в нашей победе. Не просто потому что это правильно, но и потому что это выгодно ему как политику. Адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик, с которым я недавно общался, прогнозирует, что Байден будет еще мощнее лоббировать сейчас украинские интересы. В том числе перед Конгрессом", – отмечает эксперт.

И для понимания ситуации в Украине личная встреча с Зеленским главе Белого дома более чем необходима. В том числе в преддверии нового финансового года, который начинается в США в октябре. И в бюджет важно "зашить" многомиллиардную поддержку Украины. Найдя нужные слова для оппонентов-республиканцев.

"В пику Байдену – Трамп, мечтающий вернуться в Белый дом, продолжает делать фактически пророссийские заявления, требует свернуть помощь Украины. Но американское общество, как уверяет Ванетик, настроено на поддержку Украины. И к РФ там крайне негативное отношение, – акцентирует Сергей Дойко. – Грядущая встреча Зеленского с Байденом, комментарии после нее, конкретные действия после нее (в том числе увеличение поставок нам вооружений, решения Конгресса), неимоверно важны".

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