Байден предложит увеличить состав Совбеза ООН: назван список стран

Глава Белого дома Джо Байден на сессии Генассамблеи ООН выступит с предложением внести изменения в структуру Совета безопасности организации. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает "The Telegraph".

Совбез ООН. Фото: из открытых источников

"Я думаю, президент Байден немного подробнее расскажет об этом. Мы ясно дали понять и считаем, что пришло время поднять вопрос о структуре Совета безопасности", — высказался Кирби.

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Сообщается, состав постоянных членов в Совбез ООН может быть расширен за счет Индии, Бразилии, Германии и Японии. В качестве возможных постоянных членов Вашингтон рассматривает Бразилию и ЮАР.

На сегодняшний день постоянными членами Совбеза ООН являются США, Россия, Британия, Китай и Франция. С 2022 года непостоянными членами организации стал ряд африканских стран – Габон, Гана и Кения. При этом право вето есть только у постоянных членов.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе отправится в Нью-Йорк, где состоится очередная Генассамблея ООН, а также заседание Совбеза ООН. Свою встречу с ним уже подтвердил президент Польши Анджей Дуда, с котором Зеленский будет пытаться решить разногласия по поводу экспорта украинского продовольствия. Запланированы также переговоры украинского лидера с президентом США Джо Байденом 21 сентября в Вашингтоне. Каковы ожидания от этого визита Зеленского? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



