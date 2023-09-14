logo

BTC/USD

26549.29

ETH/USD

1626.21

LTC/USD

62.81

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Генсек ООН хочет обсудить зерновое соглашение: запланировал три встречи
commentss НОВОСТИ Все новости

Генсек ООН хочет обсудить зерновое соглашение: запланировал три встречи

Генсек ООН намерен обсудить "зерновую сделку" с Зеленским, Эрдоганом и Лавровым

сегодня, 10:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Генсек ООН Антониу Гутерриш планирует провести ряд встреч для возобновления "зерновой сделки". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал Гутерриш, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

Генсек ООН хочет обсудить зерновое соглашение: запланировал три встречи

Генсек ООН Антониу Гутерриш. Фото: из открытых источников

Генсек рассказал, что он хочет ближайшим временем встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой российского МИД Сергеем Лавровым.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Я не буду говорить, настроен ли я оптимистично или пессимистично, но вы можете быть уверены, что я по-прежнему полон решимости сделать все возможное, чтобы возобновить Черноморскую инициативу, экспорт украинской продукции и продолжить работу для облегчения, в рамках санкционного режима, экспорта российской агропродукции и удобрений", — поделился мыслями Антониу Гутерриш.

19-25 сентября мировые лидеры прибудут в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.                                                   

Отметим, перед этим в СМИ появилась информация о том, что Антониу Гутерриш направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с четырьмя предложениями в обмен на возобновление участия страны-агрессора в "зерновом соглашении". 

Читайте также на портале "Комментарии" — своей готовностью согласиться с ультимативными требованиями Кремля ООН фактически дает отмашку путинскому режиму для продолжения войны. Также ООН, соглашаясь на внеочередные заседания по Украине, дает Москве возможность распространять манипулятивные обвинения в адрес Киева. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/general/934744.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!