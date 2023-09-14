Генсек ООН хочет обсудить зерновое соглашение: запланировал три встречи

Генсек ООН Антониу Гутерриш планирует провести ряд встреч для возобновления "зерновой сделки". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал Гутерриш, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

Генсек ООН Антониу Гутерриш. Фото: из открытых источников

Генсек рассказал, что он хочет ближайшим временем встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Я не буду говорить, настроен ли я оптимистично или пессимистично, но вы можете быть уверены, что я по-прежнему полон решимости сделать все возможное, чтобы возобновить Черноморскую инициативу, экспорт украинской продукции и продолжить работу для облегчения, в рамках санкционного режима, экспорта российской агропродукции и удобрений", — поделился мыслями Антониу Гутерриш.

19-25 сентября мировые лидеры прибудут в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

Отметим, перед этим в СМИ появилась информация о том, что Антониу Гутерриш направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с четырьмя предложениями в обмен на возобновление участия страны-агрессора в "зерновом соглашении".

Читайте также на портале "Комментарии" — своей готовностью согласиться с ультимативными требованиями Кремля ООН фактически дает отмашку путинскому режиму для продолжения войны. Также ООН, соглашаясь на внеочередные заседания по Украине, дает Москве возможность распространять манипулятивные обвинения в адрес Киева. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



