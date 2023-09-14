Генсек ООН хочет обсудить зерновое соглашение: запланировал три встречи

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Генсек ООН Антониу Гутерриш планирует провести ряд встреч для возобновления "зерновой сделки". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал Гутерриш, которого цитирует "Интерфакс-Украина".
Генсек ООН Антониу Гутерриш. Фото: из открытых источников
Генсек рассказал, что он хочет ближайшим временем встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой российского МИД Сергеем Лавровым.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
19-25 сентября мировые лидеры прибудут в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.
Отметим, перед этим в СМИ появилась информация о том, что Антониу Гутерриш направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с четырьмя предложениями в обмен на возобновление участия страны-агрессора в "зерновом соглашении".
Читайте также на портале "Комментарии" — своей готовностью согласиться с ультимативными требованиями Кремля ООН фактически дает отмашку путинскому режиму для продолжения войны. Также ООН, соглашаясь на внеочередные заседания по Украине, дает Москве возможность распространять манипулятивные обвинения в адрес Киева. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Обсуждения
Новости