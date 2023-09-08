СМИ узнали, что генсек ООН предложил Лаврову за возвращение к зерновой сделке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с четырьмя предложениями в обмен на возобновление участия страны-агрессора в "зерновом соглашении". Как передает портал "Комментарии", подробности письма стали известны изданию "Bild".

Антониу Гутерриш. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Москва получила письмо от Гутерриша еще до встречи президента Турции Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным. Встреча состоялась 4 сентября, а письмо с предложениями генсека ООН было отослано 28 августа.

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Как отмечает издание, в письме Гутерреш предлагает "четыре конкретных краеугольных камня соглашения между секретариатом ООН и Россией", которые должны привести к возобновлению Черноморской зерновой инициативы.

Первое предложение — возвращение госбанка РФ к SWIFT. По данным Bild, Гутерреш якобы предложил Лаврову упразднить финансовые санкции, введенные Евросоюзом против Российского аграрного банка в июне 2022 года.

В частности, генсек ООН предлагает использовать специально созданную дочернюю компанию попавшего под санкции российского банка под названием RSHB Capital SA для обхода санкций, и эта компания будет подключена к SWIFT.

Второе предложение — страхование российских кораблей от украинских атак в Азовском и Черном морях. Как пишет издание, Гутерреш во втором пункте "серьезно предлагает" Лаврову застраховать российские корабли от атак Украины в Азовском и Черном морях.

"Совместно финансируемая ООН страховая компания для экспорта российских продуктов питания и удобрений может начать работу с Lloyd's в течение 4-6 недель", — говорится в письме.

Кроме того, по данным журналистов, генсек ООН предлагает не только страхование грузов, но и страхование "каско и P&I".

Третье предложение — возвращение РФ замороженных активов. Генсек ООН якобы предложил Лаврову помочь России вернуть активы в ЕС, замороженные санкциями.

"ООН может и дальше помогать размораживать замороженные активы российских компаний по производству удобрений в ЕС", — говорится в письме.

Как пишет Bild, генсек ООН сказал Лаврову, чтобы тот предоставил список конкретных счетов или активов, и пообещал, что ООН будет работать с соответствующими органами ЕС на основе этих запросов.

Четвертое предложение — российским кораблям снова разрешат заходить в страны ЕС. По данным Bild, Гутерреш якобы предложил "обеспечить эффективный доступ российских судов, перевозящих продукты питания и удобрения, в порты ЕС путем быстрых портовых разрешений".

ООН якобы готова рассмотреть "дальнейшие варианты облегчения доступа российских судов к портам ЕС в контексте торговли сельскохозяйственной продукцией, включая упрощенные процедуры предоставления соответствующих разрешений, в частности, перед выходом из российских портов".

С этой целью, по данным журналистов, представители Гутерреша в ООН уже "провели переговоры с Европейской комиссией и отдельными представителями портовых властей (Германия, Бельгия, Испания, Нидерланды)".

Как отмечает издание, в канцелярии генсека ООН на запрос журналистов на это письмо не ответили.

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