Тупик переговоров Эрдогана с Путиным – что теперь будет с зерновым коридором

В понедельник, 4 сентября, в Сочи состоялась встреча президентов Турции (Реджеп Эрдоган) и России (диктатор Владимир Путин). К сожалению, РФ отказалась вернуться в зерновое соглашение, из которого вышла 17 июля. Путин нес традиционные бред о том, что РФ вынудили выйти из соглашения, что Украина якобы ничего не теряет от блокады морского экспорта – и так далее. О чем говорит очередной переговорный тупик? Как события вокруг зернового коридора могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Эрдоган и Путин. Фото из открытых источников

Попытка Эрдогана договориться исключительно с Путиным, анонсирование турецкими медиа некого прорыва, показали, что это – бесперспективный путь

Политический эксперт Сергей Таран называет отказ от восстановления зернового соглашения после встречи Эрдогана и Путина подтверждением того, что данные договоренности не могут быть заключены в рамках исключительно двухстороннего формата (Турция-Россия).

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"Это довольно сложные соглашения, которые требуют участия ряда других стран (обязательно – Украины и представителей Запада). Если этого нет, то разговоры касательно зерновой сделки останутся просто разговорами", – уверен эксперт.

По его мнению, для возобновления данных договоренностей важно, чтобы в них принимали участие и те, кто может поставить зерно, и те, кто гарантирует его безопасную перевозку.

показали, что это – бесперспективный путь. Давно пора было понять, что Путин – не тот человек, с которым можно договариваться в принципе. А уж тем более – с глазу на глаз. Он понимает только силу, а у одного Эрдогана такой силы нет", – констатирует Сергей Таран. "Попытка же Эрдогана договориться исключительно с Путиным, анонсирование турецкими медиа некого прорыва

Он считает, что следует привлекать другие страны, международные организации. И то, что ранее в соглашении участвовала ООН, демонстрирует глобальность, масштабность этих договоренностей, их влияние на множество государств, подчеркивает эксперт.

Зная нрав Эрдогана, можно предположить, что Турция начнет активнее рассматривать вариант обеспечения чисто украинского морского экспорта

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков акцентирует, что главной характеристикой Путина конкретно и кремлевского режима вообще является прогрессирующая неадекватность.

"Когда действительность не устраивает, а она чемоданного фюрерка явно не устраивает, то происходит отрицание реальности. А в своем выдуманном мире Путин — великий мировой вождь, которого все боятся, ходят перед ним на цыпочках и готовы удовлетворить любую хотелку", – поясняет эксперт.

Вот поэтому, продолжает аналитик, Путин убежден, что уже почти победил Украину и поставил мир на колени.

"И он хочет невозможного: признание завоеваний, снятия санкций, восстановления торговли с недоимперией, в частности, восстановление амиакопровода. Ни Реджеп Эрдоган, ни другой мировой лидер дать желаемого Путину не в состоянии, – поясняет Александр Кочетков. – Поэтому переговоры пока – ни о чём и без результата. Зная нрав Эрдогана, можно предположить, что Турция начнет активнее рассматривать вариант обеспечения чисто украинского морского экспорта, в частности, сопровождения сухогрузов турецкими военными кораблями. Но вряд ли нынешний раунд переговоров является последним".

Официальная Анкара сделала всё от себя зависящее, чтобы реанимировать вопросы поставок украинского зерна

Народный депутат Украины IХ созыва, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб поделилась таким комментарием:

"Сомневаюсь, что после отказа россиян продлить действие зернового соглашения, Турция каким-то образом будет выражать свое недовольство. С самого начала конфликта она занимает нейтральный статус. Сотрудничество с россиянами продолжается во многих областях, сейчас обсуждаются расчеты между странами в национальных валютах, строительство атомных станций, покупка Турцией российской пожарной авиации".

По словам Виктории Гриб, официальная Анкара сделала всё от себя зависящее, чтобы реанимировать вопросы поставок украинского зерна – и готова брать на себя посредничество в этом вопросе.

"Но в то же время, Турция не способна повлиять на выполнение условий россиян по разблокированию действия соглашения, тогда как РФ требует отмены ограничений на экспорт продовольствия и удобрений, – поясняет нардеп. – Западные страны на соответствующие уступки идти не хотят. А значит, на данном этапе Турция никак не может повлиять на разблокирование зернового соглашения".

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