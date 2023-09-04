Эрдоган анонсировал заявление о "зерновом соглашении" после встречи с Путиным

После встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит "очень важное" сообщение о "зерновом соглашении". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Anadolu.

Эрдоган и Путин. Фото из открытых источников

"Очень важное" сообщение о черноморском зерновом соглашении будет объявлено после встречи с Путиным", — заявил турецкий лидер.

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Как пишет The Guardian, президент Турции отметил, что украинский экспортный коридор зерна является самым важным вопросом его переговоров с Путиным, и что сообщение после встречи будет "очень важным шагом".

"Я считаю, что сообщение на пресс-конференции будет очень важным шагом, особенно для слаборазвитых стран Африки", — сказал Эрдоган.

Отметим, сегодня проходит анонсированная намного раньше встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Президенты встречаются в Сочи. Уже известно, что кроме ситуации с зерновым соглашением, попранным РФ в июле, стороны обсудят вопросы двусторонних отношений, региональные проблемы, российско-украинскую войну, вероятность новых обменов пленными между нашей страной и государством-агрессором. Незадолго до этой встречи стало известно, что ООН готова идти на уступки РФ, в том числе, переподключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT, размораживание активов российских компаний. Каковы ожидания от переговоров лидеров Турции и РФ? Есть ли шанс на реанимацию зернового соглашения? Стоит ли это делать, идя на уступки Кремлю? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился як экспертам.



