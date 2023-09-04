В ожидании встречи Путина и Эрдогана: почему ее так добивалась Анкара – в чем угроза для Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В понедельник, 4 сентября, в Сочи запланирована встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Президенты встретятся в Сочи. Уже известно, что кроме ситуации с зерновым соглашением, попранным РФ в июле, стороны обсудят вопросы двусторонних отношений, региональные проблемы, российско-украинскую войну, вероятность новых обменов пленными между нашей страной и государством-агрессором. Незадолго до этой встречи стало известно, что ООН готова идти на уступки РФ, в том числе, переподключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT, размораживание активов российских компаний. Каковы ожидания от переговоров лидеров Турции и РФ? Есть ли шанс на реанимацию зернового соглашения? Стоит ли это делать, идя на уступки Кремлю? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился як экспертам.
Эрдоган и Путин. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины IХ созыва, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов поделился таким комментарием:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Параллельно, продолжает парламентарий, очень не хотелось бы ослабления санкций и размораживания российских активов.
Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун уверен, что Эрдоган явно хочет этих переговоров больше, чем Путин.
В свою очередь, Турция очень бы хотела восстановить свое посредничество между Киевом и Москвой. В том числе более глобальное, чем просто касательно зерновой сделки (хоть экономически ее остановка серьезно бьет по Турции), демонстрируя свою способность быть мощным переговорщиком, поясняет политолог.
Читайте также на портале "Комментарии" — почему появилось множество мнений о войне в Украине – что за этим стоит.
Обсуждения
Новости