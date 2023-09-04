В ожидании встречи Путина и Эрдогана: почему ее так добивалась Анкара – в чем угроза для Украины

В понедельник, 4 сентября, в Сочи запланирована встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Президенты встретятся в Сочи. Уже известно, что кроме ситуации с зерновым соглашением, попранным РФ в июле, стороны обсудят вопросы двусторонних отношений, региональные проблемы, российско-украинскую войну, вероятность новых обменов пленными между нашей страной и государством-агрессором. Незадолго до этой встречи стало известно, что ООН готова идти на уступки РФ, в том числе, переподключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT, размораживание активов российских компаний. Каковы ожидания от переговоров лидеров Турции и РФ? Есть ли шанс на реанимацию зернового соглашения? Стоит ли это делать, идя на уступки Кремлю? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился як экспертам.

Эрдоган и Путин. Фото из открытых источников

Очень не хотелось бы ослабления санкций и размораживания российских активов

Народный депутат Украины IХ созыва, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов поделился таким комментарием:

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"Я по-прежнему считаю, что зерновая сделка себя изжила. Оптимальный вариант – это военные корабли сопровождения НАТО для украинских грузов, по которым русские вряд ли осмелятся наносить удары. Однако самое большое ожидание всё же касается обмена пленными. Если президенту Эрдогану удастся дожать Путина в этом вопросе, это будет большим успехом".

Параллельно, продолжает парламентарий, очень не хотелось бы ослабления санкций и размораживания российских активов.

"Подобное может стать плохим сигналом для инвесторов о перспективности сотрудничества с рф в будущем. Этого нельзя допустить до тех пор, пока русские не уберутся за границы Украины 1991 года и не возместят нанесенный Украине ущерб", – поясняет Муса Магомедов.

Очень непредсказуемы результаты переговоров в контексте именно Украины

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун уверен, что Эрдоган явно хочет этих переговоров больше, чем Путин.

"Судя по всему, Путин четко для себя определил, что надо убивать до конца зерновой коридор, который выводит Украину на совсем иной уровень игры и влияния. И даже под давлением Турции, Катара, Китая, российская власть не стремится реанимировать зерновую инициативу", – отмечает эксперт.

В свою очередь, Турция очень бы хотела восстановить свое посредничество между Киевом и Москвой. В том числе более глобальное, чем просто касательно зерновой сделки (хоть экономически ее остановка серьезно бьет по Турции), демонстрируя свою способность быть мощным переговорщиком, поясняет политолог.

"Учитывая, что у Турции с РФ есть ряд других важных для них тем (Сирия, строительство нового газопровода для торговли с Европой — через турецкую территорию, торговые отношения) – очень непредсказуемы результаты переговоров в контексте именно Украины. Хоть, – подчеркивает Максим Джигун, – Эрдоган очень заинтересован в положительном результате. Который он может потом использовать для ускорения вступления Турции в ЕС, для получения западных образцов вооружения для своей армии, особенно самолетов F-35 (что сейчас блокируется США). Так что турецкий лидер будет пытаться сделать всё, чтобы сочинские переговоры не прошли впустую".

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