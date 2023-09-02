Заигрывание с Путиным: что ООН предлагает агрессору в обмен на зерновой коридор

ООН проанализировала требования России и представила для ознакомления Москвы "набор конкретных предложений" по продлению "зернового соглашения". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генсек организации Гутерриш, пишет государственное турецкое агентство "Anado".

Антониу Гутерриш. Фото: из открытых источников

"У нас есть конкретные решения проблем, позволяющих обеспечить более эффективный доступ российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки", — отметил Антониу Гутерриш.

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Генсек подчеркнул, что ООН "приняла во внимание запросы России".

Новый пакет предложений ООН по "зерновому соглашению" предусматривает переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT и размораживание активов российских компаний. Фактически тем самым ООН по главе с Гутерришем показывает, что шантаж Кремля сработал и требования России будут учтены.

Читайте также на портале "Комментарии" — в четверг, 31 августа, в Москве состоялась встреча главы МИД Турции – Хакана Фидана и РФ – Сергея Лаврова. Дипломаты обсудили возвращение России к "зерновому соглашению". Однако подвижек пока нет – РФ продолжает шантаж и выставляет ультиматумы. Каковы шансы, что Турция, ООН, весь цивилизованный мир – сумеют в сентябре вернуть Россию к соглашению, из которого она вышла 17 июля? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – немецкий контейнеровоз Joseph Schulte стал первым торговым судном, которое вышло из Одессы по временному коридору, открытому Украиной после выхода России из так называемой "зерновой сделки".



