Чем закончатся переговоры о разблокировании зернового коридора – каким может быть выход

В четверг, 31 августа, в Москве состоялась встреча главы МИД Турции – Хакана Фидана и РФ – Сергея Лаврова. Дипломаты обсудили возвращение России к "зерновому соглашению". Однако подвижек пока нет – РФ продолжает шантаж и выставляет ультиматумы. Каковы шансы, что Турция, ООН, весь цивилизованный мир – сумеют в сентябре вернуть Россию к соглашению, из которого она вышла 17 июля?Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников

Движение по зерновому коридору возобновится, независимо от того, вернется ли Россия к соглашению

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ предлагает вспомнить краткую хронологию событий.

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17 июля состоялся выход России из соглашения с Турцией и ООН.

Затем последовало заявление Украины, что ее соглашение с Турцией и ООН в отношении зернового коридора – остается в силе.

В том числе – заявление президента Зеленского, что наша страна может обеспечить совместно с международными структурами (той же ООН + Турция) безопасность зернового коридора.

Потом пошли российские атаки на украинские порты и зернохранилища.

На что последовал жесткий украинский ответ в виде атак морскими дронами и не только.

по российскому (подсанкционному) нефтяному танкеру SIG в Керченском проливе Потом была высадка представителей ГУР на мысе Тарханкут уничтожение дорогостоящей вражеской техники", – напоминает эксперт. "Как результат – Россия показала свою неспособность влиять на ситуацию с морским зерновым коридором. Технические возможности украинской армии в Черноморском регионе значительно выросли. Свидетельство тому – украинские удары по десантному кораблю РФ "Оленегорский горняк" в Новороссийске

По его словам, Россия слабеет. У нее нет технических возможностей, чтобы заблокировать северо-западную часть Черного моря. Потому она всё чаще начинает делать ставку на дипломатию, на откровенный подкуп. К примеру, пробует заигрывать со странами Глобального Юга, прежде всего – с африканскими. Предлагая поставлять туда определенные объемы зерна бесплатно. А остальную часть – за деньги. Тем самым пытаясь перебить программу Grain From Ukraine (Зерно из Украины), ориентированную как раз на бедные страны. Суть была в том, что Запад покупал зерно в Украине – и по зерновому коридору его вывозили в интересах бедных стран той же Африки. Теперь Россия пытается перехватить данную инициативу, акцентирует эксперт. Соблазняя ей даже Турцию и Катар.

"В свою очередь, Турция высказывает недовольство тем, что зерновой коридор перестал действовать. Ведь она теряет на этом серьезную прибыль. РФ надеется перекупить ее, предлагая миллион тонн зерна по льготным ценам. То есть – действует гибридными инструментами, уже не особо рассчитывая на свое военное доминирование в Черном море", – отмечает Алексей Кущ.

Он считает показательным августовский выход нескольких судов из Одессы, которые спокойно прошли по новому маршруту. Это, считает эксперт, свидетельство, что РФ не готова атаковать судна.

Нет сомнений, что там будет обсуждаться зерновой коридор. Думаю, в итоге движение по нему возобновиться, независимо от того, вернется ли Россия к соглашению. Следует ожидать либо заявления Эрдогана и Путина, что в каком-то виде сделка возобновлена. Либо, если Кремль упрется, позже появится совместное заявление Зеленского и Эрдогана, что Украина и Турция под эгидой ООН готовы обеспечить безопасность Стамбульской (Черноморской) зерновой инициативы После чего, предполагаю, суда активно начнут двигаться по этому коридору", – заключает Алексей Кущ. "Посмотрим, к чему приведет анонсированная на начало сентября встреча турецкого президента Эрдогана с российским диктатором Путиным в Сочи

Нам нужны не новые сделки с Россией, не условные "договорняки", а именно деоккупация Черного моря

Старший аналитик Центра исследований современной Турции, кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер рассуждает так:

Но разрабатывать этот маршрут, усиливать его защиту, в том числе с помощью систем ПВО – нужно. Как и говорить с партнерами, акцентируя на необходимости деоккупации Черного моря". "Мне кажется, Украине важно не просто наблюдать за переговорами Турции и ООН с РФ в попытках восстановить зерновую сделку, но и развивать альтернативные направления экспорта своего зерна. Один из них — через территориальные черноморские воды Румынии и Болгарии. В августе по такому пути прошло всего два корабля, которые были заблокированы в портах Одессы с начала широкомасштабной российской агрессии. Но на перспективу такой путь мог бы использоваться более активно для экспорта зерна. Проблема в рисках, в ценах на страховку, в понятном нежелании компаний рисковать своими кораблями, экипажами, грузами, учитывая неадекватность России

По мнению эксперта, нам нужны не новые сделки с Россией, не условные "договорняки", а именно деоккупация Черного моря. В чем должна быть заинтересована не только Украина, но все государства, особенно черноморские страны НАТО — Турция, Болгария и Румыния.

"Принцип свободы коммерческого судоходства никто не отменял. Не должна Россия тут диктовать свои условия!", – уверена Евгения Габер.

Параллельно, продолжает она, нам следует активизировать экспорт через порты Дуная, по сухопутным маршрутам. Поскольку Россия в принципе недоговороспособна, концентрировать усилия на том, вернется она в сделку или нет — не имеет смысла, считает эксперт.

Так что я скептически настроена к восстановлению зернового соглашения в прошлом формате", – призналась Евгения Габер. "Понятно, что Турция ищет пути восстановления работы зернового коридора. Это важно и для региона, и для самой Турции. Получится — хорошо. Нет — нам свое дело делать. Очевидно, что сделка превратилась в итоге в инструмент шантажа, которым страна-агрессор умело пользуется. Нельзя позволять РФ выкручивать руки Украине, Турции, ООН, странам НАТО в Черном море — для удовлетворения кремлевских "хотелок"

Что касается нового формата зерновой сделки – с участием РФ, Катара и Турции, то Россия, действительно, проталкивает такой вариант, отмечает эксперт. Но один миллион тонн зерна, которым страна-агрессор пытается их соблазнить, никого не спасет в той же Африке. Это смешная цифра. Не альтернатива экспорту украинского зерна, поясняет Евгения Габер. Скорее – очередная авантюра, придуманная Москвой, в том числе, чтобы создать напряженность в отношения Турции с Украиной и странами Запада.

"Ведь если бы Турция на такое пошла — это негативно отразилась бы на наших отношениях. Думаю, в Анкаре это прекрасно понимают — и примут правильное решение", – подчеркивает эксперт.

По ее словам, теоретически – у Турции есть инструменты, которые она могла бы использовать для давления на Россию с целью возвращения последней в соглашение по морскому экспорту зерна из Украины. К примеру, под тем или иным поводом прекратить, приостановить проход через Босфор танкеров с российской нефтью. Создать другие проблемы для выхода российских товаров, идущих сейчас через Турцию, на международные рынки.

"Анкара могла бы не прислушиваться к "красным линиям", которые рисует Москва, а сама очертить "красные линии", за которые россияне не должны заступать. Но есть много факторов, которые сдерживают Турцию от резких шагов касательно РФ, – отмечает Евгения Габер. – Не уверена, что у турецких властей сейчас есть политическая воля жестко говорить с Кремлем. Впрочем, пока в публичном пространстве звучат призывы ко всем сторонам проявить конструктив и вернуться к зерновой сделке, за закрытыми дверьми может идти более жесткий разговор. И всё же, не уверена, что Эрдоган станет говорить с Путиным языком ультиматумов".

Турция, ряд других стран, та же ООН должны обратиться к блоку НАТО – для обеспечения безопасности зерновых поставок по Черному морю

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук обращает внимание, что сентябрь – время, когда есть еще резервы у всех, когда накапливается новый урожай. Соответственно – есть время для ведения переговоров.

провоцирует продовольственный кризис и пытается продемонстрировать свой "гуманизм", торгуя украденным в Украине зерном (или дозировано обещая его подарить ряду африканских стран)?". "Причем, как по мне, — главные участники переговоров – это не дипломаты, а наши военные, которые теснят врага, гонят его с украинской земли. Если же говорить о дипломатии, тут важно восприятие миром договороспособности РФ. Видят ли такую ООН, Турция, те же Индия, Китай? Вряд ли, – считает эксперт. – Я полагаю, что терпение у всех заканчивается. Россия должна демонстрировать для политкорректного, условно нейтрального мирового сообщества, что она — вменяема. А как можно говорить о ее вменяемости, если она разрывает зерновое соглашение, наносит удары по зернохранилищам и портам

По мнению Ярослава Романчука, Турция, ряд других стран, та же ООН должны обратиться к блоку НАТО – для обеспечения безопасности зерновых поставок по Черному морю, что равняется обеспечению продовольственной безопасности мира.

"Странно, что международные воды Черного моря все, за исключением Украины, практически безропотно отдали российскому агрессору. Впрочем, рашисты тоже понимают, что ресурс терпения даже у тех, кто к ним относительно лоялен, — не безграничен. И, либо всё будет происходить по умолчанию (мы вывозим зерно, РФ это проглатывает), либо страна-агрессор вернется в зерновое соглашение", – прогнозирует эксперт.

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