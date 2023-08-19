Готовится новое трехстороннее зерновое соглашение: кто в него войдет

Для Турции не стал неожиданностью выход России из зернового соглашения, потому как Москва первым делом предупредила Анкару о таком шаге. Сейчас активно обсуждается запуск нового трехстороннего зернового соглашения уже без Украины. Его подписантами должны стать Россия, Турция и Катар. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Bild", в распоряжении которого появилась служебная переписка между МИД и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа.

Зерно. Фото: из открытых источников

Отмечается, что страны договариваются о том, чтобы поставлять большие объёмы российского зерна в ряд бедных стран Африки. Якобы Турция должна взять на себя обязанности главного организатора этого процесса, а Катар заняться непосредственной доставкой продовольствия.

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Турция при этом хочет иметь максимум бонусов и в диалоге с Москвой просит Кремль согласиться на то, чтобы также возобновить прежнее зерновое соглашения, где среди подписантов фигурирует ООН, чтобы и дальше без проблем доставлять украинское зерно нуждающимся странам. Анкара предлагает перезапустить сделку под эгидой ООН.

По информации "Bild", новое соглашение стороны могут подписать уже в эти выходные в Будапеште. Для этого туда уже вылетел глава Татарстана Рустам Минниханов. Туда же прибудет и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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