Почему ООН и НАТО молча наблюдают за произволом РФ в Черном море – есть ли надежда на Турцию

В турецкой администрации, наконец, отреагировали на обстрел и обыск Россией 13 августа корабля Şükrü Okan, который двигался по Черному морю под панамским флагом в сторону Одессы. Турция указала, что подобные действия неприемлемы для движения судов в Черном море. Почему до сих пор нет внятной реакции от ООН и НАТО на то, что творят россияне в Черном море в целом и с украинскими портами – в частности? Может ли способствовать улучшению ситуации с судоходством предстоящая встреча Эрдогана с Путиным? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Черное море. Фото из открытых источников

Реагировать жестко означало бы обострение отношений Турции с Россией, к чему там не стремятся

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США рассуждает так:

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"То, что последовала официальная реакция Турции на задержание и досмотр судна с турецким экипажем это, конечно, позитивный момент. Очевидно, в Анкаре некоторое время думали – как правильно отреагировать. Не отреагировать вообще было бы странно – и нанесло бы ущерб репутации страны, ее статусу в регионе. Реагировать жестко означало бы обострение отношений Турции с Россией, к чему там не стремятся. Не хотят в Анкаре также видеть дискуссию об усилении роли НАТО в регионе, хотя Турция и сама является участницей Альянса. Так что данное заявление – это позитив. Оно показало, что пиратский акт со стороны России не останется без ответа".

Что касается ООН, то там, по мнению эксперта, очевидно, не теряют надежды на возобновление "зерновой инициативы". Если отреагировать резко, то шансы на такое возобновление упадут.

"НАТО всегда имело один главный приоритет: любой ценой не подходить к черте, за которой – прямое столкновение с вооруженными силами России. Так что и в этом случае исключений из этого приоритета не будет. Усиление обороны стран Альянса в регионе, береговой линии, постоянное присутствие войск других стран, контроль над воздушным и морским пространством – это да… Но не шаги, которые могут привести к столкновению с Россией", – констатирует Владимир Дубовик.

Встреча Путина с Эрдоганом – это уже интереснее

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич обращает внимание, что Россия ходит по грани. И после того, как Украина заявила, что суда, направляющиеся в российские порты и из них, будут теперь рассматриваться как военные цели, РФ сгладила свои предыдущие подобные заявления касательно судов, идущих в украинские порты или из них. Но не прекратила обстрелы самих портов, а также осуществила принуждение к досмотру сухогруза Şükrü Okan.

"Стартовой позиций для того, чтобы мировое сообщество (та же ООН) начало реагировать на инцидент с такого рода досмотром, стала бы претензия в адрес РФ от судовладельцев. Но такой претензии нет. А чиновники ООН смотрят на реальную расстановку сил и формальные поводы. Не претензий от судовладельца, есть молчание НАТО – зачем же ООН как-то влезать в этот процесс, на который всё равно повлиять оно не может, – поясняет эксперт. – Что касается реакции НАТО. Да, блок нам помогает в этой войне. Но сам не воюет. А взять под охрану корабли, осуществить военный конвой – это риск прямого столкновения с РФ. Чего Альянс всячески избегает".

А вот встреча Путина с Эрдоганом — это уже интереснее, считает Игорь Тышкевич Он отмечает, что Турции более резка в защите своих интересов, чем блок НАТО в целом. И точно пойдет разговор о возобновлении (в том или ином формате) так называемой зерновой сделки. Которая осенью нужна будет уже и самой России.

ООН давно ни на что не способна, это и так понятно, НАТО как блок не готово вступать в войну

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний уверен, что обеспечить безопасное судоходство в Черном море могут только две силы — Украина и Турция.

по танкеру, который перевозил грузы, в том числе, для российской армии Тем самым было продемонстрировано, что мы тоже можем устанавливать свои правила в Черном море. И, по хорошему, порт в Новороссийские следовало бы разнести. Показательным стало вышедшее на CNN интервью главы СБУ Малюка, который рассказал, что у нас имеются морские дроны, способные уничтожить Крымский мост и не только. И Россия, думаю, приняла эти заявления к сведению", – считает эксперт. "ООН давно ни на что не способна, это и так понятно. НАТО как блок не готово вступать в войну. А решать что-то с гопниками можно только методом силы. СБУ и наши военно-морские силы показали, как это может быть. Долбанули по десантному кораблю в Новороссийске

По его мнению, второй важный сигнал – появившаяся информация, что официальная Анкара высказала, наконец, россиянам неудовольствие тем, что те фактически напали на судно Şükrü Okan с турецким экипажем да еще и рядом с территориальными водами Турции.

Корабли двигаются по территориальным водам Румынии, Болгарии. Это т.н. 12-мильная зона, которая, согласно морскому праву, считается их территориальным водами и охраняется НАТО. Думаю, на встрече с Путиным (если он вообще решится приехать в Турцию) ему четко дадут понять, что если россияне не прекратят террор в Черном море, их будут бить. Аккуратно, но больно. И, конечно, необходимо активно продвигать вопрос защиты наших портов мощными системами современной ПВО, чтобы россияне не могли разрушать там инфраструктуру. В общем – зерновая сделка будет возобновлена в принудительном порядке", – подчеркивает Тарас Загородний. "Думаю, Москва вынуждена будет отступить. Тем более, что сделка по новым правилам уже идет. Контейнеровоз Joseph Schutle, который вышел из заблокированного Россией порта "Одесса" в начале текущей недели (стал первым таким за месяц), уже прибыл в Стамбул

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