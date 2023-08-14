О чем говорит обстановка на фронте и среди союзников Украины – что может измениться

Украина продолжает медленно, но верно выгрызать у российской оккупационной армии свои территории. А противник продолжает террористические удары ракетами и дронами по мирным городам. В ночь на 14 августа в очередной раз пострадала Одесса. Между тем, Германия не спешит передавать нам ракеты Taurus, а одна из главных стран-союзниц Украины – Польша – якобы чувствует усталость от войны. Войны, которая, по данным ряда аналитиков, может продлиться и в следующем году. На фоне этого уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предупреждает Запад об опасности расширения российской агрессии. Что и почему происходит сейчас на военном, политико-дипломатическом и информационном фронте? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В ближайшее время стоит ожидать больше ударов беспилотниками и украинскими ракетами по территории России

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:

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Здесь россияне пытаются атаковать и даже немного продвигаются в сторону Купянска, надеясь выйти на правый берег реки Оскол. При этом ВСУ давят на юге и, возможно, часть наступательной группировки РФ придется перебрасывать именно туда". "На фронте достаточно сложная ситуация на направлении Сватово-Кременная-Купянское

В районе Бахмута, продолжает эксперт, есть наше продвижение порядка 3 км. При этом, в районе н.п Клещеевка, за который сейчас идут упорные бои, нет уже не то, что ни одного целого дома, но ни одной целой стены. И даже, если оттуда выбивается противник, такие разрушенные населенные пункты становятся просто "серой зоной".

Впрочем, часть российских военкоров это не подтверждает. Однако есть оттуда уже и фото, и видео, как уничтожаются отходящие колонны оккупантов. Так что Урожайное наши, похоже, взяли И далее на очереди – Старомлыновка, где у противника – опорный пункт и серьезные укрепления, – рассказывает Татьяна Попова. – Что касается Работино на Запорожском направлении, пока было лишь пару дней назад фото украинского военного на въезде в этот населенный пункт". "На юге Донецкой области идут бои за поселок Урожайное. Появились сообщения, что россиян удалось выбить оттуда

Интересная ситуация, по словам эксперта, сложилась в районе села Казачьи Лагери (Херсонщина) на левом берегу Днепра, где пока держаться оккупанты. Силы обороны Украины провели там рейд, взяли в плен майора Томова. Это очень перспективное направление, за которым следует следить. Уверена Татьяна Попова. Пока трудно сказать, есть ли у нас полноценные плацдармы на левобережье. Но, подчеркивает она, там просматриваются хорошие перспективы.

И так далее. Подобное мы уже видели касательно танков (мол, немецкие Leopard поставят в Украину лишь при условии поставок туда американских Abrams). Надеюсь, нынешняя ситуация разрешиться, как и танковая. Потому что баллистические ракеты нам очень нужны. Даже если там будет ограничение до 300 км", – отмечает эксперт. "Что касается поставок нам необходимого вооружения. Я верю, что в итоге те же ракеты Taurus немцы нам передадут. Но при это вижу, что начинаются качели в стиле – Германия готова передать свои ракеты, но лишь, если США передадут свои ATACMS

В ближайшее время она ожидает больше ударов беспилотниками и украинскими ракетами по территории России, а также временно захваченных ей нашим территориями.

больше походили на попытку выявить российскую ПВО. Ракеты С-200 – явно не те, которыми мы собираемся бить по этому объекту. Удивляюсь тем россиянам, которые продолжают ехать в Крым Нахождение там более чем опасно Мост может быть разбит в любой момент, а кусок трассы из Крыма через Мариуполь — взять под огневой контроль. И тогда Крым превратиться в Херсон того времени, когда ВСУ разбили всю логистику в его районе, вынудив противника бежать. Вот только бежать из Крыма, если мост будет разрушен, а сухопутный коридор перебить или взять под наш огневой контроль, будет крайне сложно", – констатирует Татьяна Попова. "Удары по Крымскому мосту в минувшие выходные

У нас, действительно, существуют пробуксовки с поставками вооружений от западных партнеров

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко согласен с тем, что украинское наступление идет медленней, чем, возможно, ожидалось для простого обывателя. Но, акцентирует он, с точки зрения военных то, что происходит, абсолютно понятно и логично. Пока Украина ожидала поставки вооружения, РФ месяцами минировали территорию, окапывалась, строила фортификационные сооружения.

"На сегодня ВСУ изменили тактику, которая ранее отрабатывалась на западных полигонах. Ее приходится адаптировать к условиям дня сегодняшнего. К тому же, у нас есть задача, которую озвучивает и верховных главнокомандующий (президент Зеленский) и главком ВСУ — генерал Залужный. А именно — мы пытаемся сохранять жизни украинских военнослужащих. И, в отличие от противника, не проводим "мясных штурмов", не считаясь с потерями. Вопрос того же разминирования очень сложный. Нашим саперам приходится действовать под постоянными обстрелами. При этом, ВСУ меняют законы войны. Начиная от того, что количество наступающих должно быть как минимум втрое больше, чем защищающихся (чего нет) и заканчивая тем, что потери при наступлении всегда больше (а в нашем случае больше гибнет россиян). К тому же, мы продвигаемся вперед, не имея преимущества в воздухе и ракетного доминирования", – отмечает эксперт.

При этом, продолжает он, на отдельных участках (то же Купянское направление) пытаются атаковать уже россияне. Но особых успехов не имеют. Потому и продолжают ракетами и дронами терроризировать мирные города. Запорожье, Херсон, Одесса и так далее. Выглядит это безумие как жест отчаянья.

"У нас, действительно, существуют пробуксовки с поставками вооружений от западных партнеров. И касательно ракет, и касательно авиации. Но тут следует понимать, что решение о предоставлении всё более мощных видов вооружений – это в политическом смысле всегда непростой шаг. Однако, как мы видим, соответствующие политические решения принимаются снова и снова. К тому же, информационный шум вокруг поставок/не поставок Украине ракет или самолетов, вокруг вероятных сроков – это может быть еще и информационно-психологическая операция (ИПСО) с целью сбить россиян с толку. Чтобы враг узнал о наличии у нас определенного вида ракет, самолетов – уже когда мы задействуем их непосредственно на поле боя", – предполагает Игорь Петренко.

Что касается определенного рода заявлений, звучащих из Польши, в том числе с некоторой критикой в адрес Украины, следует понимать, отмечает эксперт, что это происходит, прежде всего, из-за нового электорального цикла у наших соседей.

"У поляков осенью парламентские выборы. А это всегда – определенная политическая игра с использованием ряда животрепещущих тем. Так что я бы к этим заявлениям не относился серьезно. Польша остается одним из главных союзников Украины в Восточной Европе. В дипломатическом, военном плане. И это константа, которая не меняется", – считает политолог.

Ну, а РФ останавливаться явно не собирается, отмечает он. И наша задача – добиваться от партнеров усиления санкционного давления на страну-агрессора, активно вводить вторичные санкции как нарушение ранее введенных ограничение. Не снижать темпы работы по имплементации формулы мира.

Идет подготовка к Генассамблее ООН, которая намечена на сентябрь. И к Глобальному саммиту мира, время и место проведения которого пока не обозначены. Параллельно продолжаем работать над гарантиями безопасности. Идет активный диалог с американцами, британцами, другими союзниками. Круг точно будет расширяться. Так что всё следует рассматривать в комплексе — события на фронте, а также нашу дипломатическую работу, – подчеркивает Игорь Петренко. – Да, всё непросто. Но прогресс есть. Просто ситуация очень динамична, а о некоторых вещах лучше узнавать постфактум. Однозначно лишь то, что Украина – медленно, но уверенно – двигается к освобождению всех своих территорий". "Есть рабочие группы, мы расширяем круг стран, которые вовлекаются в данный процесс. В том числе за счет государств Глобального Юга, что показал недавний форум в Саудовской Аравии

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