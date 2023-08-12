Генштаб сообщил об успехе ВСУ в Запорожской области

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей вечерней сводке проинформировал о "частичном успехе" украинских защитников в Запорожской области, где они штурмуют, возможно, самый заминированный участок фронта. Здесь противник создал эшелонированную линию обороны. Об этом сообщают "Комментарии".

Наши на окраине Работино

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имели частичный успех в районе Работино Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", — сказано в сводке Генштаба ВСУ.

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В Сети опубликованы фото и видео, подтверждающие закрепление ВСУ в окрестностях этого села. На видео можно видеть подбитую российскую технику.

Напомним, что контроль над селом Работино открывает путь на Токмак, который, в свою очередь, является промежуточной точкой на дороге в Мелитополь. Последний открывает путь в Крым.

До войны село входило в Токмакскую городскую общину Пологовского района Запорожской области. Население составляло 480 человек. Село находится в 39 км от райцентра, в 20 км от города Токмак. В селе берет начало река Балка Ореховая. Рядом проходит автомобильная дорога Т 0408, ведущая в Токмак и Мелитополь.

Перед широкомасштабным вторжением РФ в Украину в селе действовали библиотека-филиал, почтовое отделение, фельдшерско-акушерский пункт, магазин. Сейчас село почти полностью разрушено из-за постоянных боевых действий. Большинство его жителей уехали из населенного пункта.

Тем временем, в Киев прибыл начальник Штаба обороны Великобритании.

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