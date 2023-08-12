logo

BTC/USD

29432.04

ETH/USD

1849.05

LTC/USD

83.60

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Генштаб сообщил об успехе ВСУ в Запорожской области
commentss НОВОСТИ Все новости

Генштаб сообщил об успехе ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области Вооруженные силы Украины штурмом берут эшелонированную оборону противника, с целью выхода к Азовому морю

сегодня, 20:36
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей вечерней сводке проинформировал о "частичном успехе" украинских защитников в Запорожской области, где они штурмуют, возможно, самый заминированный участок фронта. Здесь противник создал эшелонированную линию обороны. Об этом сообщают "Комментарии".

Генштаб сообщил об успехе ВСУ в Запорожской области

Наши на окраине Работино

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имели частичный успех в районе Работино Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", — сказано в сводке Генштаба ВСУ.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В Сети опубликованы фото и видео, подтверждающие закрепление ВСУ в окрестностях этого села. На видео можно видеть подбитую российскую технику.

Напомним, что контроль над селом Работино открывает путь на Токмак, который, в свою очередь, является промежуточной точкой на дороге в Мелитополь. Последний открывает путь в Крым.

До войны село входило в Токмакскую городскую общину Пологовского района Запорожской области. Население составляло 480 человек. Село находится в 39 км от райцентра, в 20 км от города Токмак. В селе берет начало река Балка Ореховая. Рядом проходит автомобильная дорога Т 0408, ведущая в Токмак и Мелитополь.

Перед широкомасштабным вторжением РФ в Украину в селе действовали библиотека-филиал, почтовое отделение, фельдшерско-акушерский пункт, магазин. Сейчас село почти полностью разрушено из-за постоянных боевых действий. Большинство его жителей уехали из населенного пункта.

Тем временем, в Киев прибыл начальник Штаба обороны Великобритании.

Кулеба о призывах к переговорам с РФ: Сделаем все, чтобы эти голоса угасли.

А Армения запросила экстренное заседание Совбеза ООН по Карабаху.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!