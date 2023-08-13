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Украину следует готовить к длительной войне: она не закончится до конца 2023 года – Times

Аналитики считают, что Запад должен готовить украинские войска к продолжительному противостоянию против России.

сегодня, 13:53
Автор:
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Slava Kot
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Военные аналитики прогнозируют, что война между Украиной и Россией продлится и в следующем году, поэтому Запад должен готовиться к этому и продолжать поддерживать Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Time.

Украину следует готовить к длительной войне: она не закончится до конца 2023 года – Times

Украинские военные атакуют позиции окупантов. Фото из открытых источников

Автор статьи Марк Галеотти отмечает, что война в Украине может затянуться на долгие годы, пока в России не произойдут мощные сдвиги, например масштабный экономический или политический кризис. Для поддержки этого процесса Запад должен и дальше усиливать санкции против РФ.


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The Time со ссылкой на высокопоставленного американского офицера сообщает, что Запад ожидал от наступления "чудес".

"НАТО ждало чудес, а украинцы обещали им это. Но вы не можете вести войну на основе оптимизма", — сказал американский военный, который помогал в подготовке украинских бойцов.

Галеотти отмечает, что война затягивается, поэтому Запад должен разработать долгосрочный план действий, который создаст условия для окончания войны в Украине. Сейчас большинство опытных военных аналитиков указывают, что предпосылок для мира нет, поэтому война будет продолжаться и после 2023 года.

"Прогнозирую, что война будет продолжаться до конца 2023 года и, возможно, до конца 2024 и 2025 годов", — говорит уважаемый американский военный аналитик Майкл Кофман.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские элитные бойцы провели спецоперацию и похитили российского командира.

Также "Комментарии" писали, что украинские военные заставили российские силы покинуть очередной населенный пункт, позволяющий ВСУ продвигаться дальше. Однако информацию еще не подтвердили официальные лица Украины.



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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/ukraine-is-winning-the-war-with-russia-but-it-wont-be-over-by-christmas-tcd9zv5c3
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:04

НАТО чекало на диво а українці брехали їм. Намагання задушити Московію санкціями провалились як контрбліцкриг і економічне врядування Шмигаля. Московія переналаштувала економіку і розвивається. Україна все більше буде залежати від інших. Тягарем будуть величезні натовпи чиновників у вигнанні і пільговики, які захищають ту країну в якій можна якось виживати тільки користуючись пільгами за рахунок інших.


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