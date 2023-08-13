Украину следует готовить к длительной войне: она не закончится до конца 2023 года – Times

Военные аналитики прогнозируют, что война между Украиной и Россией продлится и в следующем году, поэтому Запад должен готовиться к этому и продолжать поддерживать Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Time.

Украинские военные атакуют позиции окупантов. Фото из открытых источников

Автор статьи Марк Галеотти отмечает, что война в Украине может затянуться на долгие годы, пока в России не произойдут мощные сдвиги, например масштабный экономический или политический кризис. Для поддержки этого процесса Запад должен и дальше усиливать санкции против РФ.

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The Time со ссылкой на высокопоставленного американского офицера сообщает, что Запад ожидал от наступления "чудес".

"НАТО ждало чудес, а украинцы обещали им это. Но вы не можете вести войну на основе оптимизма", — сказал американский военный, который помогал в подготовке украинских бойцов.

Галеотти отмечает, что война затягивается, поэтому Запад должен разработать долгосрочный план действий, который создаст условия для окончания войны в Украине. Сейчас большинство опытных военных аналитиков указывают, что предпосылок для мира нет, поэтому война будет продолжаться и после 2023 года.

"Прогнозирую, что война будет продолжаться до конца 2023 года и, возможно, до конца 2024 и 2025 годов", — говорит уважаемый американский военный аналитик Майкл Кофман.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские элитные бойцы провели спецоперацию и похитили российского командира.

Также "Комментарии" писали, что украинские военные заставили российские силы покинуть очередной населенный пункт, позволяющий ВСУ продвигаться дальше. Однако информацию еще не подтвердили официальные лица Украины.