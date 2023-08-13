Украину следует готовить к длительной войне: она не закончится до конца 2023 года – Times

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Slava Kot
Военные аналитики прогнозируют, что война между Украиной и Россией продлится и в следующем году, поэтому Запад должен готовиться к этому и продолжать поддерживать Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Time.
Украинские военные атакуют позиции окупантов. Фото из открытых источников
Автор статьи Марк Галеотти отмечает, что война в Украине может затянуться на долгие годы, пока в России не произойдут мощные сдвиги, например масштабный экономический или политический кризис. Для поддержки этого процесса Запад должен и дальше усиливать санкции против РФ.
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The Time со ссылкой на высокопоставленного американского офицера сообщает, что Запад ожидал от наступления "чудес".
Галеотти отмечает, что война затягивается, поэтому Запад должен разработать долгосрочный план действий, который создаст условия для окончания войны в Украине. Сейчас большинство опытных военных аналитиков указывают, что предпосылок для мира нет, поэтому война будет продолжаться и после 2023 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские элитные бойцы провели спецоперацию и похитили российского командира.
Также "Комментарии" писали, что украинские военные заставили российские силы покинуть очередной населенный пункт, позволяющий ВСУ продвигаться дальше. Однако информацию еще не подтвердили официальные лица Украины.
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Ігор
сегодня, 13:04
НАТО чекало на диво а українці брехали їм. Намагання задушити Московію санкціями провалились як контрбліцкриг і економічне врядування Шмигаля. Московія переналаштувала економіку і розвивається. Україна все більше буде залежати від інших. Тягарем будуть величезні натовпи чиновників у вигнанні і пільговики, які захищають ту країну в якій можна якось виживати тільки користуючись пільгами за рахунок інших.