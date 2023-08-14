Есть ли уже у Украины оружие для освобождения Крыма: ответ экс-главы внешней разведки

Предметно о деоккупации Крыма можно будет говорить лишь в том случае, когда ВСУ смогут держать под огнем все объекты в Крыму. На сегодняшний день Украина уже достигла таких ресурсов. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Крым. Фото из открытых источников

Генерал напомнил, что ракетами, которые Украина получает от союзников, ВСУ могут спокойно быть по любым военным целям в Крыму, ведь это территория Украины и с этим соглашается весь цивилизованный мир.

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"Мы имеем право наносить удары по всей территории Крыма, по Керченскому мосту, по всем другим территориям. Тут ограничений нет… Поэтому удары и по Керченском мосту, и по черноморскому флоту, и по Севастопольской бухте — это конкретные законные цели… И наши средства. Например, те же надводные беспилотники на 800 километров, которые уже показали, что мы достаем до Новороссийска. Соответственно, они могут подрывать и мосты, и наносить удары по флоту, по береговым точкам противника. И есть беспилотники дальнего радиуса действия", — отметил Николай Маломуж.

При этом Маломуж отметил, что арсенал ВСУ могут значительно усилить ракеты Taurus и ATACMS.

А, говоря о том, какое оружие необходимо Украине для того, чтобы преодолеть оборонительные сооружения России на полуострове, эксперт отметил: "В первую очередь мы говорим о дальнобойных ракетных системах, и не только о тех, которые бьют на 300 километров, но и о HIMARS и M270, также есть гаубицы иностранного и нашего производства… И, конечно, это обязательно проведение массивных атак беспилотниками, но уже тяжелыми…".

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