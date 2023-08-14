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Есть ли уже у Украины оружие для освобождения Крыма: ответ экс-главы внешней разведки

Арсенал украинских военнослужащих могут значительно усилить ракеты Taurus и ATACMS

сегодня, 11:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Предметно о деоккупации Крыма можно будет говорить лишь в том случае, когда ВСУ смогут держать под огнем все объекты в Крыму. На сегодняшний день Украина уже достигла таких ресурсов. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Есть ли уже у Украины оружие для освобождения Крыма: ответ экс-главы внешней разведки

Крым. Фото из открытых источников

Генерал напомнил, что ракетами, которые Украина получает от союзников, ВСУ могут спокойно быть по любым военным целям в Крыму, ведь это территория Украины и с этим соглашается весь цивилизованный мир. 


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"Мы имеем право наносить удары по всей территории Крыма, по Керченскому мосту, по всем другим территориям. Тут ограничений нет… Поэтому удары и по Керченском мосту, и по черноморскому флоту, и по Севастопольской бухте — это конкретные законные цели… И наши средства. Например, те же надводные беспилотники на 800 километров, которые уже показали, что мы достаем до Новороссийска. Соответственно, они могут подрывать и мосты, и наносить удары по флоту, по береговым точкам противника. И есть беспилотники дальнего радиуса действия", — отметил Николай Маломуж.

При этом Маломуж отметил, что арсенал ВСУ могут значительно усилить ракеты Taurus и ATACMS.

А, говоря о том, какое оружие необходимо Украине для того, чтобы преодолеть оборонительные сооружения России на полуострове, эксперт отметил: "В первую очередь мы говорим о дальнобойных ракетных системах, и не только о тех, которые бьют на 300 километров, но и о HIMARS и M270, также есть гаубицы иностранного и нашего производства… И, конечно, это обязательно проведение массивных атак беспилотниками, но уже тяжелыми…".

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kMZ94TYKnmw
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