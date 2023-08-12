Почему Шольц и Байден против поставок дальнобойных ракет Украине – когда ситуация изменится

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию и США предоставить дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS, уверяя, что их будут использовать исключительно в границах Украины. Однако, что США, что Германия, пока разводят руками и явно не спешат передавать так нужное ВСУ вооружение. Более того – в очередной раз смещаются (похоже, на будущий год) сроки поставок Украине истребителей F-16. Президент Польши Анджей Дуда призывает американских политиков помочь Украине быстрее остановить российскую агрессию, иначе более высокую цену (жизнями своих солдат) придется платить уже всем странам НАТО. Будут ли услышаны соответствующие призывы США и странами центральной и западной Европы? Что сдерживает их после почти полутора лет широкомасштабной российской агрессии от широкомасштабной же помощи Украине – во всех компонентах? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Олаф Шольц и Джо Байден. Фото: из открытых источников

Что в Германии, что в США происходят непростые внутриполитические процессы

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан рассуждает так:

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"Ничего удивительного в отказе канцлера Шольца и президента Байдена предоставлять Украине дальнобойные ракеты – нет. Они представляют два самых мощных в экономическом смысле государства Свободного мира, которые и так сделали в разы больше для Украины, чем кто-то от них мог ожидать. При этом, что в Германии, что в США происходят непростые внутриполитические процессы, не учитывать которые оба лидера себе позволить не могут".

Так, поясняет эксперт, в ФРГ партия "За будущее Германии", которую многие обозреватели считают де-факто правопреемницей социал-националистической партии Гитлера, впервые поднялась в рейтингах на твердое третье место. А в США, согласно последним социологическим опросам, радикальный республиканец Дональд Трамп имеет наибольшую поддержку избирателей.

Кроме того, продолжает Вадим Трюхан, никуда не делась приоритетная для Запада задача по недопущению Третьей мировой войны и/или перерастания конвенционной войны, которую, хоть и со многими исключениями, ведет путинская россия против Украины, в ядерную.

По мнению экс-дипломата, для изменения нынешнего status quo должны сложиться определенные обстоятельства.

Во-первых, это может быть прорыв фронта россиянами и захват ими каких-либо значительных территорий Украины, включая один или несколько областных центров.

"Инвестировав в выживание Украины значительные ресурсы, ни США, Ни Германия, ни другие мощные западные государства, не смогут позволить себе такого фиаско собственной восточной политики. И вынуждены будут идти на радикальные решения, в том числе предоставление Украине дальнобойных ракет, самолетов, более серьезных бронетанковых пакетов помощи и так далее", – поясняет Вадим Трюхан.

Во-вторых, продолжает он, это может быть угроза проигрыша на выборах.

"Особенно это касается Джо Байдена, шансы которого на второй срок в Белом Доме не выглядят бесспорными. Для того, чтобы изменить баланс предпочтений в свою пользу, он может пойти на принятие решения о более решительной помощи Украине с тем, чтобы показать сильное лидерство и убедить избирателей в своей способности идти на серьезные решения тогда, когда это отвечает интересам США и демократии", – прогнозирует эксперт.

Однако, отмечает он, на данный момент наиболее вероятным и желаемым следует рассматривать сценарий налаживания Украиной собственного производства ракет малой и средней дальности.

"Лишь собственное производство позволит нашему государству избавиться от критической зависимости от мероприятия в вопросе повышения собственных наступательных способностей, – акцентирует Вадим Трюхан. – Мы смогли наладить производство целого ряда различных типов беспилотных комплексов, причем, не только воздушных, но и морских. Сможем повторить этот успех и в ракетостроении. Однако успех в этой сфере напрямую зависит от понимания военно-политическим руководством Украины важности и одновременно комплексности и сложности этой задачи. Над решением которой должно работать всё государство".

Крайне важна постоянная проактивная позиция высшего военно-политического руководства Украины во главе с президентом Зеленским

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ считает, что, скорее всего, призывы со стороны Украины будут услышаны.

"Мы видели похожий алгоритм принятия решений раньше, – отмечает он. – Так называемые "красные линии", которые наши партнеры вычерчивают в отношение предоставления помощи Украине, постоянно сдвигаются-расширяются. Сперва нам давали каски, аптечки и бронежилеты. Потом дело дошло до Javelin (американский переносной противотанковый ракетный комплекс) и Stinger (американский переносной зенитно-ракетный комплекс). Затем подтянулись боеприпасы, включая снаряды. А далее — собственно артиллерия, включая легендарные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, системы ПВО/ПРО, бронетехника, танки, ракеты Storm Shadow и SCALP".

Еще недавно, подчеркивает эксперт, поставки нам немецких танков Leopard казались нереальными. Сейчас мы видим их в бою. Из опций, которые не задействованы, остались лишь ракеты дальнего и среднего действия (более 500 км) и боевая авиация.

"Есть ряд причин, почему поставки вооружений производились и производятся так медленно, – говорит Алексей Кущ. – И их нехватка у самих партнеров, и бюрократические проволочки, и оставшаяся боязнь перед Россией. Изначальная проблема в том, что восприятие западными партнерами войны в Украине формировалось под влиянием двух ошибочных факторов. А именно – явная переоценка военного потенциала России и явная недооценка военного потенциала и готовности к сопротивлению – Украины. Соответственно, была боязнь перед РФ и неверие, что Украина способна успешно действовать против оккупационных войск".

Но в ходе войны, продолжает эксперт, стала понятна ошибочность первоначальных оценок. Как следствие – началось расширение "красных линий".

"Крайне важна постоянная проактивная позиция высшего военно-политического руководства Украины во главе с президентом Зеленским, – акцентирует Алексей Кущ. – Артикуляция темы помощи Украины не останавливается ни на минуту. Мы постоянно обозначаем, что именно нам необходимо для эффективного отражения российской агрессии, для эффективной деоккупации своих территорий".

По словам эксперта, если бы Украина выступала в роли молчаливого просителя (раз заикнулись о своих нуждах, а потом — тишина, смиренное ожидание), то и помощи было бы в разы меньше. А так – на всех форумах, всех международных площадках, во всех интервью, в процессе всех выступлений (онлайн и офлайн) – президент, украинские дипломаты, практические все компетентные лица убеждают партнеров давать нам всё необходимое быстрее и больше.

"В результате такой проактивной позиции формируется сначала общественное мнение в Западных странах, а потом уже оно давит на тамошних политиков, заставляя принимать нужные нам решения, – поясняет эксперт. – Один из примеров правильность такого подхода – то, что Германия недавно передала Украине два дополнительных ЗРК Patriot. А ведь ранее передача нам даже одного такого комплекса считалось невероятным событием. Так что можно ожидать, что по такому алгоритму мы в обозримом будущем получим и так нужные нам дальнобойные ракеты и боевую авиацию натовского образца".

Первую скрипку в помощи Украине играют США и именно от их решений зависит, будут ли поставляться нам дальнобойные ракеты, самолеты, системы ПВО и в каком количестве

По мнению профессора кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолога Анны Малкиной, неудивительно, что украинцев возмущает позиция стран НАТО касательно военной помощи.

"Очевидно, что предоставляемое оружие хоть и поступает, но всегда с опозданием и в недостаточном количестве. Это касается не только ожидаемых дальнобойных ракет и самолетов F-16, но и систем ПВО, которые могли бы закрыть небо над Украиной и предотвратить колоссальные разрушения гражданской инфраструктуры, спасти жизни тысяч людей", – подчеркивает Анна Малкина.

Рассуждая о том, почему так происходит и чего нам ждать в будущем, она поделилась такими предположениями.

Предположение первое: коллективный Запад не хочет тотального разгрома России. Ее унизительное поражение может привести к череде неконтролируемых цепных реакций вплоть до применения ядерного оружия, которое даже в тактическом исполнении может причинить существенный вред странам Европы. Помимо этого, разгромленная и униженная Россия может "упасть в объятия" Китая, что существенного его усилит как в ресурсном плане, так и геополитическом. Это крайне не выгодно США, ведь основной соперник и враг которых не РФ, а именно КНР.

Предположение второе: коллективный Запад не может предоставлять Украине запрашиваемую военную помощь. Прогнозные сценарии развития военных действий в Европе говорят о возможном распространении этих действий на другие европейские страны, например, Польшу. Поэтому национальные интересы европейских стран говорят о необходимости вооружения до зубов, прежде всего, – себя. За последний год оборонные бюджеты стран НАТО были увеличены в разы, однако мощностей для производства вооружения не хватает, наблюдается определённая инертность.

Предположение третье: существует контролируемый сценарий развития событий с установленными временными рамками.

"Как мы знаем, первую скрипку в помощи Украине играют США. И именно от их решений зависит, будут ли поставляться нам дальнобойные ракеты, самолеты, системы ПВО и в каком количестве, – отмечает политолог. – Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Если Украине будет предоставлена вся необходимая помощь и мы сможем разгромить армию РФ в скором времени, то до конца 2024 года об этом уже все забудут. Я имею в виду американских избирателей. А если оттянуть этот момент до, например, лета-осени 2024 года, то Джо Байден выйдет на финишную избирательную прямую как президент, одержавший верх над извечным соперником. Да, жизнями тысяч украинских солдат, но силой американского оружия".

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