Сроки снова смещаются: когда первые F-16 появятся в небе над Украиной

Первая группа из шести украинских летчиков завершит обучение на западных истребителях F-16 не раньше следующего лета. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post", анализируя заявления украинских, европейских и американских чиновников и военных, в том числе высокопоставленных.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

В материале говорится, только шесть авиаторов проходят первый раунд обучения, а двух — определили в качестве резервных кандидатов.

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Хотя военные свободно владеют английским языком, их сначала отправят в Британию на четырехмесячные языковые курсы. Они будут изучать терминологию, связанную с реактивными истребителями. К этому этапу привлекут и наземный персонал. Дания попросила обучать целые экипажи, а не только авиаторов.

По словам украинских чиновников, все это отодвигает начало боевой подготовки, которая, как ожидается, продлится шесть месяцев, на январь. При этом вторая группа примерно такой же численности будет готова через шесть месяцев после этого — примерно до конца следующего года. Представители украинской стороны назвали это затягиванием, хотя и признались, что не хотят слишком критиковать своих иностранных коллег, опасаясь выглядеть неблагодарными.

Американские чиновники заявляют, что еще 20 украинских пилотов готовы к обучению английскому. В то же время большинство лучших украинских пилотов, как ожидается, останутся дома, где продолжают вылеты на самолетах советской разработки.

Начальник авиации Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов рассказал, что в перерывах между полетами украинские авиаторы в течение последнего года проходили курсы английского языка в сети.

"Для летного и наземного персонала будет проведена дополнительная специализированная подготовка по терминологии, необходимой для обучения на F-16... В Украине не было возможности обучать пилотов и другой персонал этой терминологии из-за отсутствия опыта работы с такой терминологией", — отметил он.

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