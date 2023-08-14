В ответ на украинское контрнаступление Россия начинает свое: аналитики назвали направление

Украинский военный. Фото из открытых источников

Пока украинские силы ужесточают контрнаступательные действия на юге, Россия начала свое наступление на другой части фронта. По мнению военных аналитиков, главная цель активности россиян это сорвать контрнаступление Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Hill.



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Россия усилила свою военную активность в направлении Купянска на востоке Украины. Несмотря на то, что действия россиян меньше их зимнего контрнаступления, однако Украина объявила об эвакуации нескольких сел в этом районе и указывает, что здесь проходят тяжелые бои.

Старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан сомневается, что Россия способна захватить значительную территорию на востоке, однако указывает, что это стало бы ударом для Украины.

"Если они смогут сделать это в то время, когда украинское контрнаступление зависло в полосе обороны, это было бы очень серьезным провалом, который бы очень насторожил западных сторонников", — говорит Канчиан.

Украина устояла во время зимнего наступления россиян, завершившегося в конце марта. Тогда россияне активно начали готовиться к обороне и вырыли несколько линий защиты, периодически проводя ряд небольших атак по всему фронту.

В начале августа Россия активно начала наступать большими силами на Купянск, что привело к эвакуации местного населения. Официальные лица Украины подтверждают трудную ситуацию в этом направлении. Заместитель министра обороны Ганна Маляр указала на интенсивные атаки россиян, однако добавила, что защита держится.

Профессор Калифорнийского университета Бронислав Сланчев объясняет, что главным образом российское наступление на востоке имеет цель отвлечь Украину от активных действий на юге.

"Цель состоит в попытке создать достаточную угрозу для прорыва, чтобы заставить украинцев… увести силы с юга. Но стратегически все действия происходят на юге. Это то, что волнует россиян. Они заботятся о защите Крыма. Они заботятся о защите сухопутных путей, они заботятся о выходе к Черному морю", – говорит Сланчев.

Кроме того, Путин ожидает, что такими действиями на востоке он сможет задержать контрнаступление Украины настолько долго, что поддержка Запада для Украины снизится.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский генерал рассказал, какой город хочет захватить Россия.

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