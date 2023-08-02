Парламентские выборы в Польше и «карта Украины»: как двум странам исчерпать конфликт

Польско-украинские отношения ухудшились в последнее время из-за ряда скандальных заявлений политиков. Причем, как уверяет заместитель руководителя МИД Польши Павел Яблонский, речь именно об украинских политиках. Всплывают и вопросы истории (та же Волынская трагедия, которая в Польше считается геноцидом), и экономические (блокирование экспорта украинского зерна). Ситуацию пришлось комментировать (в примирительном стиле) президенту Украины Владимиру Зеленскому. Что происходит и почему? Какие нужно сделать выводы? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Польша и Украина. Фото: из открытых источников

При здравом подходе нынешняя конфронтация могла бы стать платформой для общих решений

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук уверен, что излишняя эмоциональность в двухсторонних отношениях не нужна. Особенно учитывая, что Польша и Украина много чего делают друг для друга.

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"Когда между друзьями сеется вражда, от этого всегда выигрывает третья сторона. В нашем случае – страна-агрессор Россия. Так что следует пригасить эмоции. И понимать, что в Украине – война, а в Польше вскоре – выборы. И, так или иначе, каждая из сторон руководствуется своими интересами. Что не отменяет необходимость мыслить стратегически", – отмечает эксперт.

По его словам, сегодня, действительно, остро стоит проблема с запретом импорта нашей продукции через ряд стран, включая Польшу. И это сильно бьет по украинским производителям.

так у нас еще и упали сухопутные перевозки – автомобильные и железнодорожные. И, конечно, надеемся, что после 15 сентября эти запреты, как и предполагалось, будут сняты. Чтобы не перегружать территорию Польши продукцией с Украины, мы, профильные ассоциации, обратились к Еврокомиссии с просьбой найти механизм частичной компенсации услуг перевозчиков. Важно расширять логистику портов Польши, Болгарии, Румынии. Доставлять нашу продукцию в Германию, Нидерланды, Италию. Но для этого нужно найти возможности компенсации перевозчикам", – поясняет Денис Марчук. "Мало того, что мы имеем морскую блокаду со стороны России

Это, по его словам, был бы хороший вариант. В идеале, чтобы к нему присоединилась и Польша, помогая нам в коммуникациях с Еврокомиссией.

"Таким образом угроза с присутствием украинской продукции на польском рынке (хоть ситуации политически перегрета, как по мне) решилась бы ко всеобщему удовлетворению. Если же двигаться в тех ценах, что сейчас есть на логистику, мы просто не потянем. Производителю придется больше терять, чем зарабатывать. А при здравом подходе нынешняя конфронтация могла бы стать платформой для общих решений", – констатирует эксперт.

Разные политические силы Польши, готовясь к выборам, пытаются разыграть так называемую "украинскую карту"

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников предполагает, что в конфликте имеются и политические, и экономические факторы.

"Разные политические силы Польши, готовясь к намеченным на октябрь парламентским выборам, так или иначе, пытаются разыграть так называемую "украинскую карту". Это и ситуация с военной помощью (Польша один из мощных логистических хабов в этом смысле, особенно аэропорт "Жешув"), и экономические моменты. Украинская сельхозпродукция, которая идет в Польшу, более конкурента, чем изготавливаемая местными производителями. Наша дешевле, качественней, а потому – интересней. Эти моменты и пытаются разыграть те или иные польские силы", – отмечает эксперт.

Он не сомневается, что при здравом подходе, который в данной ситуации демонстрируют первые лица Украины и Польши, и который должны взять на вооружения политикумы наших стран, все разногласия можно урегулировать.

"Важно понимать, что война в Украине – это войне не только за Украину, но и за спокойную жизнь стран Евросоюза, включая Польшу, особенно чувствующую подобные моменты, так как граничит и с Украиной, и с Беларусью", – констатирует Алексей Плотников.

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