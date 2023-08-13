Омбудсмен предупреждает: Путин готовится к еще более кровавой войне в Европе

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Slava Kot
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предупреждает Запад о дальнейшей опасности российской агрессии. По его словам, Россия готовится к еще большей войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление украинского омбудсмена.
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
Дмитрий Лубинец призывает активнее реагировать международное сообщество из-за очередного игнорирования Россией международных норм права. В качестве примера омбудсмен указывает, что Путин предложил Госдуме рассмотреть законопроект, отменяющий Россию от потребностей уведомить ООН, Совет Европы и другие организации о введении военного или чрезвычайного положения в РФ.
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По словам Лубинца, это нарушает права и свободы человека и позволяет Кремлю репрессировать жителей РФ.
Омбудсмен призывает мир подготовиться к будущим угрозам, которые может оказать Россия. Также указывает, что союзники должны усилить санкционное давление на Россию и усилить поставки оружия для Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский корабль, патрулирующий в Черном море, открыл огонь в сторону торгового судна.
Также "Комментарии" писали о Лукашенко, который рассказал о своем "безумном мнении", что обеспечит Беларусь всем необходимым.
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Ігор
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