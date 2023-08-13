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Омбудсмен предупреждает: Путин готовится к еще более кровавой войне в Европе

Украинский омбудсмен отмечает новые нарушения прав человека в России, что свидетельствует о дальнейшей российской агрессии в Европе и против НАТО.

сегодня, 15:32
Автор:
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Slava Kot
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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предупреждает Запад о дальнейшей опасности российской агрессии. По его словам, Россия готовится к еще большей войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление украинского омбудсмена. 

Омбудсмен предупреждает: Путин готовится к еще более кровавой войне в Европе

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дмитрий Лубинец призывает активнее реагировать международное сообщество из-за очередного игнорирования Россией международных норм права. В качестве примера омбудсмен указывает, что Путин предложил Госдуме рассмотреть законопроект, отменяющий Россию от потребностей уведомить ООН, Совет Европы и другие организации о введении военного или чрезвычайного положения в РФ.


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По словам Лубинца, это нарушает права и свободы человека и позволяет Кремлю репрессировать жителей РФ.

"О чем это говорит? Президент РФ не ищет выхода из войны в Украине, а готовится к еще большей. Более того — не исключает вооруженных столкновений со странами НАТО", — утверждает Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен призывает мир подготовиться к будущим угрозам, которые может оказать Россия. Также указывает, что союзники должны усилить санкционное давление на Россию и усилить поставки оружия для Украины.

"Агрессия РФ продемонстрировала, что преступный режим высшего руководства России не остановится в Украине, а может начать еще более кровавую войну в Европе", – пишет в полномочный ВР Украины по правам человека.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский корабль, патрулирующий в Черном море, открыл огонь в сторону торгового судна.

Также "Комментарии" писали о Лукашенко, который рассказал о своем "безумном мнении", что обеспечит Беларусь всем необходимым.



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Источник: https://t.me/dmytro_lubinetzs/3348
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