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В Минобороны осторожно намекнули на освобождение нового населенного пункта

Замминистра обороны Украины Ганна Маляр отреагировала на ситуацию с сообщениями о выходе россиян из Урожайного.

сегодня, 11:05
Автор:
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Slava Kot
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Российские военные 13 августа начали сообщать, что из-за давления украинской армии они покидают украинский поселок Урожайное Донецкой области. Официальные украинские лица не подтверждают это прямо, однако осторожно намекают на удачные действия ВСУ в этом направлении.

В Минобороны осторожно намекнули на освобождение нового населенного пункта

Заместитель министра обороны Ганна Маляр. Фото из открытых источников

Заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр указала о положительной ситуации в поселке Урожайное.


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"На этой неделе шли бои в населенном пункте Урожайное, там есть определенные успехи", — сказала Маляр во время разговора с Military Media Center.

Кроме Урожайного Маляр рассказала, что "определенные успехи" для Украины произошли вблизи Старомайорского — поселок близ Урожайного, который был освобожден в конце июля. 

Напомним, что в Telegram-каналах российские военные жалуются, что покинули Урожайное из-за постоянных атак украинской артиллерии и беспилотников. Аналитики указывают, что успехи ВСУ вблизи Старомайорского позволяют Украине получить тактическое преимущество. Таким образом, украинские войска продвигаются все ближе к Мариуполю и Бердянску и пытаются отрезать Россию от Крыма.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ответ на украинское контрнаступление Россия начинает свое. Аналитики назвали направление. Эксперты указывают, что Украина эвакуирую Купянск на востоке из-за активных действий россиян. Согласно их анализу целью таких действий РФ является попытка уменьшить контрнаступление ВСУ на юге.

Также "Комментарии" писали, что военные аналитики подробно рассмотрели вопрос, могла ли защита Бахмута повлиять на темпы украинского контрнаступления летом. Правильное ли решение приняла Украина воюя за город-крепость.



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Источник: https://t.me/militarymediacenter/2854
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